12 avril 2021 à 06h00 par Philippe | 13 avril 2021 à 07h46

Wiko annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 1,5 jour avec son Y62

Le Wiko Y62 est doté d'un grand écran HD+ de 6,1 pouces avec une batterie fiable de 3000 mAh qui selon les données du constructeur offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 1,5 jour en une seule charge grâce à sa technologie AI Power. Cette technologie intelligente permet de gérer et d'optimiser la consommation des applications, selon leur mode d'utilisation, dans le but de prolonger l'autonomie de la batterie.

Sous Android 11, son processeur est un quadricoeur A20 d'1,8 GHz épaulé par 1 Go de RAM. Sa mémoire de 16 Go peut être complétée par une carte Micro SD de 256 Go.

Ce modèle 4G possède un objectif de 5MP au dos de l'appareil. Il est doté d'un mode nuit, pour prendre des photos de meilleure qualité en basse lumière. Cette fonctionnalité permet d'optimiser les couleurs et d'obtenir des détails plus nets. Il est également équipé d'un mode " Selfie " de 5MP, et d'un mode HDR.

Le Wiko Y62 est équipé d'un système de déverrouillage à reconnaissance faciale, d'un système double SIM, et d'un Mode Simple pour personnaliser l'interface et regrouper les applications et contacts favoris en un seul endroit. De plus, Google est à portée de main avec une simple pression sur le bouton Google Assistant.

Ce smartphone est disponible dans les couleurs : Dark Blue, Light Blue et Mint au prix de 89,90 €.