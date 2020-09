09 septembre 2020 à 08h32 par Philippe | 09 septembre 2020 à 10h12

Wiko mise sur l'autonomie et son quadruple capteur photo avec ses View5 et View5 Plus

Déclinés en deux versions au niveau de la mémoire, le View5 Plus et le View5 ont un écran de 6,55 pouces avec une résolution HD + et la technologie LCD IPS.

Ces deux smartphones disposent d'une Quad caméra de 48 MP avec des capteurs Grand Angle 8 MP, Macro 5 MP et Portrait 2MP. Le View5 Plus et le View5 incluent également l'effet Bokeh. Le Super Grand Angle de 120° permet de capturer l'ensemble du champ de vision quant à l'objectif Macro de 5 MP, il permet ainsi d'agrandir avec précision les plus petits objets.

La batterie a une capacité de 5000mAh pour 3,5 jours d'autonomie selon les données du constructeur. La fonctionnalité Battery Master permet d'optimiser le comportement des applications tierces et la consommation d'énergie, tout en augmentant l'autonomie de la batterie. De plus, l'indicateur de charge circulaire placé en haut à gauche de l'écran indique le niveau de batterie en passant au vert lors du chargement, au blanc lorsque la batterie est à plus de 15 % et au rouge lorsqu'il en reste moins de 15 %.

Sous Android 10, le View5 est doté d'une capacité de stockage de 64 Go et le View5 Plus a une double capacité de 128 Go, l'utilisateur peut étendre cette capacité jusqu'à 256 Go en ajoutant une carte micro SD. La mémoire vive est de 3 Go de RAM pour le View5 et 4 Go de RAM pour le View5 Plus.

Au niveau du design, leurs coques arrières offrent des dégradés de couleurs : Midnight Blue, Peach Gold et Pine Green pour le View5 et Aurora Blue et Iceland Silver pour le View5 Plus. Une couche de protection préserve la sensibilité de l'écran tactile grâce à un revêtement anti-traces.

Il est possible de sécuriser ces smartphones grâce au capteur d'empreintes digitales et de le déverrouiller en toute sécurité via le système de reconnaissance faciale instantanée. Une simple pression sur le bouton "Google Assistant" permet de demander à Google de régler l'alarme, de mettre à jour le calendrier, de consulter les prévisions météo ou encore d'allumer la torche.

Le View5 et le View5 Plus sont disponibles aux prix respectifs de 179,99€ et de 199,99€.