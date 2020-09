02 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

Wiko lance deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme de sa gamme Y

Wiko vient de dévoiler deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme de sa gamme Y : les Wiko Y61 et Y81.

Wiko Y61

Compatible 4G, le Y61 est propulsé par un processeur Quad-Core avec une capacité de stockage de 16 Go extensible via une carte mémoire. Son mode Simple permet même de n'afficher à l'écran que les applications essentielles à l'utilisation. Aussi, pour ceux qui désirent dissocier vie privée et vie professionnelle, il peut recevoir deux SIM.

Le Wiko Y61 dispose d'une caméra principale de 8MP avec flash LED et d'une caméra frontale de 5MP. Il embarque plusieurs fonctionnalités pratiques comme Lens Go pour traduire instantanément du texte, Face Beauty ou encore la fonction Bokeh pour des portraits.

Il est doté d'un large écran de 6 pouces et de la reconnaissance faciale ainsi que d'un bouton Google Assistant. La batterie a une capacité de 3000 mAh.

Le Wiko Y61 se décline en 3 coloris (Deep Grey, Deep Green et Gold) au prix de 89.99 €.

Wiko Y81

Ce modèle est équipé d'une batterie 4000 mAh. Le Y81 profite d'un processeur Quad-Core et sa capacité de stockage est extensible jusqu'à 256 Go. Il est également doté d'un double lecteur carte SIM. Son appareil photo principal est de 13 MP et l'appareil photo frontal est de 5 MP avec flash LED intégré. Le Mode Portrait, Face Beauty et les options de flous artistiques viennent compléter ce mode photographie.

Le Y81 dispose d'un grand écran de 6,2 pouces, de la reconnaissance faciale et d'un bouton Google Assistant.

Il se décline en 3 coloris : Deep Blue, Green et Gold. Son tarif est de 99.99 €.