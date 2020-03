10 mars 2020 à 06h00 par Philippe

Wiko lance les View4 et View4 Lite, deux smartphones complets avec une bonne autonomie

Wiko vient de présenter ses derniers modèles View4 et View4 Lite. Ces deux nouveaux smartphones se distinguent notamment par leurs caractéristiques assez complètes et leur bonne autonomie.

Wiko View4

Le View4 arbore un grand écran 6,52 pouces HD+ ultra-immersif ainsi qu'un processeur MediaTek Octa-Core A25. Epaulé par 3 Go de RAM, il embarque 64 Go de mémoire interne. Il est possible de l'étendre en y insérant une carte microSD, jusqu'à 256 Go. Le téléphone mesure 165.7 x 75.8 x 8.85 mm et pèse 180 grammes.

Le View4 est équipé d'une triple caméra arrière avec un capteur principal de 13MP, un second de 5MP dédié au Grand Angle puis un capteur Portrait 2MP pour le fl ou d'arrière-plan. Quant à la caméra frontale, elle est de 8MP. La batterie a une capacité de 5000 mAh. Ce modèle sera disponible en mars au prix de 169,00 € en 3 couleurs (Cosmic Blue, Cosmic Gold, Cosmic Green).

Wiko View4 Lite

Le View Lite est un smartphone plus compact. Son écran IPS est de 6.52 pouces avec une résolution HD+ (1600 x 720 pixels). Ce modèle se décline aussi en 3 couleurs (Deep Blue, Deep Gold, Deep Green). Sous Android 10, le processeur est un Mediatek 6762D A25, Octa-Core 1,8 GHz avec 2 Go de RAM et 32 Go en interne qui peuvent être complétés par une carte mémoire jusqu'à 256 Go.

Son appareil photo à l'arrière possède un triple objectif (13MP + Portrait 2MP + Grand Angle 114° 5MP) et celui à l'avant est de 5 MP. Il dispose de la reconnaissance faciale. Cette version Lite mesure 167 x 76.8 x 8.45 mm et pèse 174 grammes. La batterie a une capacité de 4000 mAh. Avec une charge complète, le View4 Lite peut être utilisé jusqu'à 2 jours selon la certification Smartviser grâce à sa batterie 4000 mAh. Disponible à partir d'avril 2020, son prix de vente sera de 129,00 €.