19 avril 2021 à 07h02 par Philippe

Wiko Power U10, Power U20 et Power U30 : l'autonomie avant tout

Avec cette nouvelle gamme déclinée en trois modèles Power U10, Power U20 et POower U30, Wiko mise sur une meilleure autonomie. Si de nombreux critères se révèlent importants dans le processus d'achat d'un smartphone, avec cette game Wiko a souhaité apporter une solution à l'une de leurs premières préoccupations des consommateurs : l'autonomie. Les trois smartphones embarquent des grosses batteries de 6000 et 5000 mAh afin de tenir plusieurs jours.

Power U30

Doté d'une batterie de 6000 mAh, le Power U30 peut tenir de 4 jours en une seule charge. Il est pourvu d'un grand écran HD+ 6,8 pouces, d'une triple caméra 13MP (13MP+2MP+QVGA) avec des options embarquées comme le Mode Portrait ou encore Timelapse. Son objectif à l'avant est de 8 MP.

Sous Android 11, le Power U30 est équipé du processeur MediaTek Helio G35 avec de 4 GO de RAM. Sa capacité de stockage est de 64 Go. Elle peut être étendue jusqu'à 256 Go par carte micro SD.

Le Power U30 est disponible dans trois teintes différentes : Carbon Blue, Midnight Blue et Mint. Il mesure 173.8 x 78.6 x 9.45 mm et pèse 214 grammes.

Son prix est de 179 euros pour la version 64 Go. Il se décline en version 128 Go à 199 euros.

Power U20

Petit frère du Power U30 avec un grand écran HD+ 6,8 pouces, le Power U20 se distingue par sa mémoire interne de 64 GO (extensible jusqu'à 256 Go par carte micro SD) et sa caméra frontal de 8 MP.

Il est lui aussi doté du processeur MediaTek 8 cœurs sous Android 11. Sa batterie de 6000 mAh peut aussi garantir 4 jours d'utilisation en une seule charge.

Doté d'une triple caméra (13MP+2MP+QVGA), le Power U20 offre un design avec une finition mate et brillante. Le modèle existe en trois coloris : Navy Blue, Slate Grey et Mint. Il mesure 173.8 x 78.6 x 9.45 mm mm et pèse 210 grammes.

Son prix est de 159 euros.

Power U10

Ce modèle est doté d'un grand écran au format 6,8 pouces HD+. Équipé d'une batterie 5000 mAh optimisée, le Power U10 peut atteindre une autonomie de 3,5 jours en une seule charge grâce à sa batterie de 5000 mAh. Le Power U10 dispose d'une mémoire de 32 Go (extensible jusqu'à 256 Go par carte micro SD). Son processeur est un Mediatek 6762D A25, Octa-Core 1,8 GH avec 3 GO de RAM sous Android 11. Ce modèle pèse 206 grammes et mesure 173.8 x 78.6x 9.45 mm. L'appareil photo est de 13 Mp à l'arrière et de 5 Mp à l'avant.

Le Power U10 est disponible en trois coloris : Carbon Blue, Denim Blue et Turquoise au prix de de 129 euros.