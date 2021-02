03 février 2021 à 05h00 par Philippe

Le Wiko Y51, un smartphone aux fonctions essentielles à un prix très compétitif

Successeur du Y50, le nouveau Y51 est un modèle d'entrée de gamme doté d'un écran de 5,45 pouces. Il dispose d'une mémoire interne de 8GO de ROM extensible via microSD jusqu'à 64 Go et d'un processeur Quad-core jusqu'à 1.3 GHz, le tout sous la version allégée d'Android 10 Go Edition.

Ce modèle est doté d'une batterie de 2500 mAh. Son système AI Power Master intégré a pour but de prolonger la durée de vie de la batterie et optimise la consommation d'énergie du smartphone, y compris lorsque les applications sont actives.

Son capteur principal et celui à l'avant sont de 5 MP. De plus, le mode de prise de vue évolue sur ce modèle passant de 4:3 à 16:9.

Grâce à son Mode Simple, l'utilisateur peut facilement regrouper ses favoris en un seul endroit. Ainsi, sélectionner ses applications préférées, faciliter l'accès aux principaux contacts et aux paramètres. Avec une nouvelle interface plus grande et plus visuelle, les options complémentaires comme le podomètre, le calendrier et un widget d'appareil photo par exemple sont plus faciles d'accès.

La fonctionnalité de reconnaissance faciale "Face Unlock" fait aussi son apparition. Par contre, ce modèle n'est pas compatible 4G.

Wiko propose une gamme de protection sur-mesure : un Easy Folio doté d'une fenêtre transparente permet à l'utilisateur de visualiser ses informations clés en un coup d'œil, mais aussi d'un patch réfléchissant pour repérer plus facilement son smartphone dans l'obscurité. A

Le Y51 est disponible en Deep Grey, Gold et Mint au prix de 59.99 €.