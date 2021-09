09 septembre 2021 à 04h24 par Philippe | 09 septembre 2021 à 06h07

Wiko Y62 Plus, un smartphone de 6.1 pouces à moins de 100 €

Le Y62 Plus de Wiko dispose de nombreux atouts ; Ce modèle d'entrée de gamme est équipé d'une batterie de 3000 mAh, d'une capacité de stockage de 32 Go, et d'un écran HD+ de 6,1 pouces et d'une Camera Go de 8MP. Le tout au prix de 99,99 €.

Ce smartphone est équipé d'un processeur Médiate quadrimoteur de 1,8 GHz intégré et d'une mémoire RAM de 2 Go. Il offre jusqu'à 1,5 jour d'autonomie en une seule charge. D'ailleurs, sa technologie AI Power intégrée permet de gérer et d'optimiser le comportement et la consommation d'énergie des applications.

Son écran HD+ doté de la technologie IPS est de 6,1 pouces au format 19:9.

Ce modèle profite de la dernière version de Camera Go de 8MP. En effet le mode nuit de Google permet d'optimiser les couleurs et d'obtenir des détails plus nets, même en basse lumière. Le Y62 Plus est également équipé d'un mode " Solfie " de 5MP et d'un mode HDR.

Le Y62 Plus est équipé d'un système de déverrouillage à reconnaissance faciale et d'un système double SIM. Quant à la nouvelle interface Mode Simple, elle permet de regrouper les applications et contacts favoris en un seul endroit. De plus, une simple pression sur le bouton Google Assistant permet d'accéder à Google. Le Y62 Plus est équipé du dernier système d'exploitation Androïde Go Edition de Google.

Le smartphone est proposé en 3 coloris : Dark Blue, Light Blue et Mint.