22 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

Wiko Y82, un smartphone avec un écran de 6.1 pouces à moins de 100 euros

Le Wiko Y82 est doté d'un écran de 6,1 pouces HD+ sans bordure au format 19,5:9.

Sous Android 11, son processeur Octa Core est cadencé à 1,6 GHz et sa mémoire RAM est de 3 Go. Sa mémoire interne de 32 Go est extensible jusqu'à 256 Go avec une carte Micro SD.

Au dos de l'appareil, on retrouve une caméra de 13MP. Celle à l'avant est de 5MP. Ce smartphone est équipé du système de déverrouillage à reconnaissance faciale.

Sa nouvelle interface Mode Simple permet de personnaliser et regrouper ses applications et contacts favoris en un seul endroit. Wiko a doté le Y82 d'une batterie de 3600 mAh.

Disponible en 3 coloris, Black, Dark Blue et Light Blue, le Wiko Y82 est commercialisé au prix de 99,99 €.