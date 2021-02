09 février 2021 à 05h00 par Philippe

Windows 10 permet désormais d'utiliser simultanément des applications Android avec un PC

Depuis la fin des Windows Phone, Microsoft a toujours cherché à trouver des solutions pour mettre en place des mises à jour afin de relier Google et Android à l'écosystème Windows.

Ce lien qui permet de relier les deux OS s'est concrétisé via l'application mobile "Votre Téléphone" permettant de synchroniser un smartphone Android avec son PC sous Windows 10.

Samsung a signé un accord exclusif avec Microsoft. Pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, il faut pour l'instant posséder un smartphone Samsung Galaxy. Les Galaxy S20, Note 20, S20+, S20 FE, Galaxy S20 Ultra et les smartphones pliables comme le Galaxy Z Fold 2 ou le Galaxy Z Flip, sont compatibles. On retrouve également les appareils de milieu et d'entrée de gamme de Samsung, comme le Galaxy A50, A70, A80, et le A90 5G.

Le PC doit avoir 8 Go de RAM et avoir la mise à jour de mai 2019 ou une version plus récente de l'application Votre Téléphone sur votre PC Windows 10 qui est la mise à jour de mai 2019.

Il faut aussi télécharger la version 1.20102.133.0 ou plus récente de l'application Votre Téléphone - Lien avec Windows sur la smartphone Samsung Galaxy depuis le Google Play Store.

Le PC et le smartphone Samsung doivent partager le même réseau Wi-Fi.

Il est clair que Microsoft a perdu la bataille des téléphones mobiles. Le géant américain n'a plus vraiment de raison de faire la guerre à Google ou Apple. D'ailleurs les faits le prouvent, Microsoft utilise désormais Android au cœur de son nouveau smartphone, le Surface Duo. Afin de rester dans la course, Windows 10 n'a donc pas d'autre solutions que d'avoir une compatibilité avec l'OS de Google et probablement à l'avenir l'iOS d'Apple.