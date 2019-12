18 décembre 2019 à 06h00 par Philippe

Windows 10 prend désormais en charge les appels téléphoniques depuis les smartphones Android

Crédit Photo : Microsoft

Microsoft vient d'annoncer une importante évolution via l'application Windows 10 " Mon Téléphone ". Cette application permet de passer des appels depuis un ordinateur sous Windows 10 avec un smartphone sous Android. Il suffit pour cela de disposer d'Android 7.0 au minimum sur le téléphone.

L'utilisateur doit disposer d'Android 7.0 (Nougat) ou d'une version ultérieure de l'OS. Le smartphone et le PC communiquent en Bluetooth et les appels utilisent le micro et les haut-parleurs du PC.

Dès que l'utilisateur reçoit un appel sur son mobile pendant qu'il travaille sur son PC, cette application évite de saisir le smartphone car elle prend l'appel sur Windows 10. Les deux appareils doivent être toutefois préalablement synchronisés via l'application " Votre téléphone ".

Pour l'instant, Microsoft n'a donné aucune information quant à une éventuelle arrivée de cette fonction sur les iPhones.