25 août 2021 à 02h11 par Philippe | 27 août 2021 à 07h15

World Flipper : un mix entre RPG et flipper

World Flipper mêle des éléments de RPG et un gameplay centré sur le flipper avec des graphismes en pixels au style rétro en 2D.

Les personnages appartiennent à l'un des six éléments, leur donnant chacun des compétences spéciales. Au fur et à mesure que les joueurs rassemblent des ressources, collectent de nouveaux personnages et développent leurs pouvoirs, des combinaisons quasi infinies de héros, de capacités, d'unités de soutien, d'armes et d'améliorations créent un éventail éblouissant de tactiques à associer.

En plus du scénario, il y a des événements spéciaux, des défis quotidiens dans les donjons et des combats de boss passionnants, jouables jusqu'à trois joueurs simultanément.

Ce jeu de flipper permet aussi équipe avec des héros exotiques pour combattre ensemble les forces du mal.

Le jeu est disponible sur l'Apple Store et le Google Play Store.