22 mai 2025 à 06h17 par La rédaction

WWDC 2025 : Apple donne rendez-vous aux développeurs du monde entier du 9 au 13 juin

Comme chaque année, Apple donne le ton de son écosystème logiciel à l’occasion de la Worldwide Developers Conference (WWDC), un rendez-vous incontournable pour les développeurs, les passionnés de technologie et les curieux des innovations à venir. Du 9 au 13 juin 2025, la firme de Cupertino organisera une nouvelle édition de sa conférence mondiale, majoritairement en ligne, avec tout de même une touche de présentiel au sein de son campus futuriste de l’Apple Park.

Un rendez-vous inaugural crucial : la keynote du 9 juin à 19h (heure française)

Le coup d’envoi officiel de la WWDC 2025 sera donné lundi 9 juin à 10h heure du Pacifique (19h en France), lors d’une keynote retransmise en direct sur apple.com, l’app Apple TV et la chaîne YouTube d’Apple. Ce discours d’ouverture, particulièrement suivi chaque année, est l’occasion pour Apple de présenter les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation, avec cette année en vedette :

iOS 19

iPadOS 19

macOS 16

watchOS 12

tvOS 19

visionOS 3

Apple pourrait également surprendre avec une refonte majeure de l’interface iPhone, inspirée par l’environnement spatial de visionOS. Un changement visuel qui marquerait un tournant pour l’expérience utilisateur.

Apple Intelligence : l'IA maison au cœur des annonces

Mais plus encore que les mises à jour logicielles habituelles, Apple est particulièrement attendue sur le terrain de l’intelligence artificielle, un domaine dans lequel elle doit désormais rattraper le terrain face à des concurrents comme Google ou Microsoft. La firme pourrait dévoiler Apple Intelligence, un ensemble de fonctionnalités dopées à l’IA, intégrées de manière transparente à ses OS. L’assistant vocal Siri, souvent critiqué ces dernières années, pourrait notamment faire peau neuve grâce à des capacités conversationnelles et contextuelles nettement améliorées.

Une conférence majoritairement en ligne… mais un événement physique exclusif à Apple Park

Depuis la pandémie, la WWDC se déroule principalement en ligne, un format qui sera conservé pour cette édition 2025. Plus de 100 sessions techniques en vidéo seront accessibles gratuitement via le site d’Apple Developer, l’app dédiée, ainsi que sur YouTube.

Néanmoins, Apple accueillera plus de 1 000 développeurs et étudiants à l’Apple Park le 9 juin pour une journée spéciale. Ces invités auront la chance d’assister à la keynote sur place, d’échanger avec des ingénieurs et de participer à des ateliers et démonstrations en avant-première.

Platforms State of the Union : les nouveautés techniques en détail

Après la keynote, Apple proposera à 13h (heure du Pacifique) la session « Platforms State of the Union », une présentation plus technique et détaillée destinée aux développeurs. Celle-ci mettra en lumière les nouveaux frameworks, API, outils de développement, et les évolutions majeures attendues sur les plateformes Apple.

Les participants auront également accès à des labs individuels ou en groupe, leur permettant de poser directement leurs questions aux ingénieurs Apple. Ces sessions aborderont des thématiques variées telles que le design et l’ergonomie, Apple Intelligence et le machine learning, les outils de développement, ainsi que la création de jeux et de graphismes avancés.

Swift Student Challenge : la relève à l’honneur

Pour soutenir la jeune génération de développeurs, Apple reconduit son Swift Student Challenge. Cette année, 50 lauréats distingués (« Distinguished Winners ») auront l’opportunité de vivre une expérience immersive de trois jours à Apple Park, en reconnaissance de leur créativité et de leur maîtrise du développement sur Swift.

Une semaine riche pour toute la communauté Apple

Tout au long de la semaine, les développeurs du monde entier pourront échanger virtuellement avec les équipes d’Apple, consulter de la documentation, participer à des forums, et explorer les nouvelles technologies de la marque à la pomme.

Même sans l’annonce officielle d’un nouveau produit matériel, Apple a souvent habitué son public à glisser une surprise ou deux lors de la WWDC. Une nouvelle puce, un accessoire, ou un nouveau produit dans la gamme Vision ? Rien n’est confirmé, mais l’attention reste maximale.

Rendez-vous le 9 juin à 19h (heure française)

L’événement débutera donc avec une keynote qui s’annonce riche en nouveautés. Comme chaque année, les annonces seront suivies en direct par la communauté mondiale, mais aussi en France grâce aux plateformes communautaires qui couvriront les temps forts de la conférence.