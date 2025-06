10 juin 2025 à 03h38 par La rédaction | 10 juin 2025 à 05h53

WWDC 2025 : vos appareils Apple vont changer pour de bon

Lors de sa keynote d’ouverture de la WWDC 2025, Apple a présenté l’évolution la plus ambitieuse de ses systèmes d’exploitation depuis plus d’une décennie. La firme de Cupertino a levé le voile sur une transformation logicielle d’envergure, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Le groupe amorce une nouvelle ère pour ses systèmes d’exploitation avec une ambition affichée : unifier l’expérience utilisateur sur l’ensemble de ses appareils et infuser chacun d’eux avec une dose d’intelligence artificielle.

Cette édition marque notamment l’arrivée d’iOS 26, d’un nouveau langage de design baptisé « Liquid Glass » et du lancement officiel d’Apple Intelligence, une IA conçue maison qui fait ses premiers pas sur l’iPhone, le Mac, l’iPad… et même l’Apple Watch.

Une nouvelle numérotation pour une nouvelle cohérence

Premier changement symbolique : Apple adopte une nouvelle logique de numérotation. Ne parlez plus d’iOS 19, mais d’iOS 26. En synchronisant les versions de tous ses systèmes avec l’année de leur déploiement, Apple fait table rase de l’historique traditionnel. iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 ou encore visionOS 26 s’alignent désormais sur un même calendrier, renforçant cette volonté d’unification de l’écosystème.

iOS 26, un tournant esthétique inspiré par visionOS

Craig Federighi, vice-président en charge de l’ingénierie logicielle, a présenté iOS 26 comme « le genre de projet qui n’arrive qu’une fois tous les dix ans ». En effet, il s’agit de la refonte la plus profonde depuis iOS 7 en 2013. Le système d’exploitation de l’iPhone adopte désormais un nouveau matériau d’interface appelé Liquid Glass, un design directement hérité du monde de la réalité mixte et de visionOS, le système du Vision Pro.

Ce nouveau langage visuel se traduit par une transparence maîtrisée, des effets de profondeur, une meilleure intégration de l’environnement dans les écrans d’accueil et de verrouillage, ainsi qu’une liberté accrue dans la personnalisation des icônes et widgets. L’heure sur l’écran de verrouillage peut désormais s’adapter dynamiquement à l’image de fond, et les fonds d’écran spatiaux réagissent aux mouvements du téléphone avec un effet de parallaxe tridimensionnel. Ce renouveau graphique dépasse le cadre de l’iPhone : tous les autres appareils Apple en bénéficieront également.

Apple Intelligence : l’IA fait son entrée dans l’écosystème Apple

L’autre grande annonce de la WWDC 2025, c’est le lancement officiel d’Apple Intelligence. Si une version plus intelligente de Siri est bien en préparation, elle ne sera pas immédiatement disponible. En revanche, Apple a présenté une série de fonctionnalités pratiques intégrées à ses applications via cette nouvelle IA. Parmi elles, la traduction en direct à l’écrit comme à l’oral, capable de s’activer dans Messages, FaceTime ou l’application Téléphone.

Cette dernière bénéficie d’ailleurs d’une refonte importante avec une interface unifiée rassemblant les appels favoris, récents et les messages vocaux. Une fonction de filtrage intelligent est également introduite : elle identifie les appelants inconnus et permet à l’utilisateur de décider s’il souhaite répondre. Du côté des messages, les conversations provenant de numéros inconnus sont automatiquement triées dans un dossier à part, avec la possibilité de les filtrer ou de demander plus d’informations avant d’interagir. Tout cela fonctionne de manière silencieuse tant que l’utilisateur n’a pas validé leur réception.

Avec Apple Intelligence, iOS 26 proposera également la création automatique d’arrière-plans personnalisés, la génération de réponses contextualisées dans les messages, ou encore la possibilité de créer des sondages directement dans les conversations.

Apple Watch : une IA motivante au poignet

L’Apple Watch n’est pas en reste. Compatible avec Apple Intelligence sur les modèles Series 9, Series 10 et Apple Watch Ultra 2 couplés à un iPhone compatible, la montre connectée d’Apple reçoit aussi la traduction en direct dans les messages. Mais la nouveauté la plus marquante est Workout Buddy, un assistant d’entraînement intelligent.

Workout Buddy utilise les données de santé et d’activité de l’utilisateur pour générer des retours vocaux personnalisés pendant une séance de sport. Grâce à une « voix dynamique », il commente les performances, encourage en temps réel, félicite pour les records battus et résume les statistiques en fin d’exercice. Disponible en anglais pour les disciplines comme la course, la marche ou le vélo, il fonctionne via des écouteurs ou un casque Bluetooth couplé à la montre.

macOS 26 : Spotlight passe à l’intelligence artificielle

Côté Mac, macOS 26 bénéficie lui aussi d’une modernisation visuelle et fonctionnelle. La nouveauté phare, c’est la refonte de Spotlight. L’outil de recherche interne évolue en profondeur grâce à l’intelligence artificielle, capable désormais de comprendre des requêtes complexes et contextuelles. L’objectif est d’aider les utilisateurs à retrouver rapidement un fichier, un document ou une information, même s’ils ne connaissent pas son nom exact. Cette évolution s’inscrit dans l’ambition d’Apple de rendre ses systèmes plus proactifs, plus intuitifs et capables d’anticiper les besoins.

visionOS 26 : des widgets spatiaux et une interface plus immersive

Enfin, sur Vision Pro, Apple continue de creuser le sillon de l’informatique spatiale. Avec visionOS 26, les widgets deviennent eux aussi « spatiaux ». L’utilisateur peut désormais intégrer des éléments interactifs dans son environnement en 3D : horloges flottantes, photos en profondeur, raccourcis dynamiques… Le casque se transforme peu à peu en un bureau virtuel personnalisable, où l’espace devient une interface.

Un nouveau chapitre logiciel

Cette WWDC 2025 aura marqué un tournant stratégique pour Apple. Loin des simples mises à jour itératives, la firme californienne orchestre une refonte globale de son expérience utilisateur. Entre design repensé, intelligence artificielle omniprésente, uniformisation des systèmes et nouvelles interactions, Apple prépare ses appareils à affronter la décennie à venir avec une philosophie claire : rendre la technologie plus personnelle, plus fluide, plus intuitive et plus unifiée que jamais.