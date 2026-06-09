09 juin 2026 à 02h24 par Philippe | 09 juin 2026 à 05h09

WWDC 2026 : Apple relance sa révolution de l'IA avec Siri AI et l'intégration de Gemini au cœur de tout son écosystème

Deux ans après avoir promis une transformation profonde de Siri et de son approche de l’intelligence artificielle, Apple a profité de la WWDC 2026 pour dévoiler ce qui constitue sans doute l’évolution la plus importante de ses plateformes depuis l’arrivée d’Apple Intelligence. Avec iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 et visionOS 27, le constructeur californien introduit une nouvelle génération d’outils dopés à l’IA, reposant sur une architecture revue de fond en comble et enrichie par l’intégration des modèles Gemini de Google.

Au centre de cette stratégie figure un Siri entièrement repensé, capable de comprendre le contexte, d’interagir avec les applications, d’analyser le contenu affiché à l’écran et d’exécuter des tâches complexes en s’appuyant sur les informations présentes sur les appareils des utilisateurs. Une évolution qui marque un tournant majeur pour Apple, longtemps critiqué pour son retard dans le domaine de l’intelligence artificielle générative.

Siri AI devient enfin l’assistant intelligent qu’Apple promettait

La principale annonce de cette WWDC 2026 concerne sans surprise Siri. Rebaptisé Siri AI, l’assistant vocal historique de l’iPhone évolue bien au-delà du simple rôle de moteur de commandes vocales.

Apple lui offre désormais une interface dédiée capable de conserver l’historique des conversations et de proposer des réponses plus riches sous forme de texte, d’images, de listes ou d’actions contextuelles. L’assistant peut être invoqué à la voix ou à l’écrit et suivre le fil d’une conversation, même lorsque les demandes s’enchaînent ou changent de sujet.

Sur iPhone, Siri AI s’intègre directement à la Dynamic Island tandis qu’un balayage permet d’afficher une interface conversationnelle complète. L’expérience est également disponible sur iPad, Mac, Apple Watch et Vision Pro, avec une synchronisation privée des échanges via iCloud.

Mais la véritable nouveauté réside dans sa compréhension du contexte. Siri AI peut désormais analyser ce qui apparaît à l’écran, comprendre les informations contenues dans les applications et croiser ces données avec des connaissances issues du web grâce à l’apport des modèles Gemini.

Apple a notamment montré comment Siri pouvait identifier une adresse dans un message, l’associer à une photo affichée dans une autre application puis calculer automatiquement un itinéraire. L’assistant devient ainsi capable d’agir comme un véritable agent numérique, capable de naviguer entre plusieurs applications et plusieurs sources d’informations.

Une intelligence artificielle intégrée à tous les niveaux du système

Au-delà de Siri, Apple Intelligence s’étend désormais à l’ensemble des systèmes d’exploitation de la marque.

Dans Messages, l’IA est capable de suggérer automatiquement des actions pertinentes selon le contexte d’une conversation. Une discussion concernant un rendez-vous pourra ainsi déclencher l’apparition d’options permettant de créer un événement dans le calendrier, d’ajouter un rappel ou de retrouver des photos associées.

L’application Téléphone bénéficie elle aussi de cette compréhension contextuelle. Grâce à la fonction Call Context, des informations utiles comme un numéro de réservation, un code de confirmation ou un numéro de vol peuvent apparaître automatiquement pendant un appel.

Les outils de productivité profitent également de cette montée en puissance. La fonction « Describe a Shortcut » permet de créer des automatisations complexes simplement en décrivant en langage naturel l’action souhaitée. L’utilisateur n’a plus besoin de construire manuellement ses raccourcis dans l’application dédiée.

Dans Calendrier, Mail et Notes, Apple Intelligence facilite la gestion des tâches, la rédaction de contenus et l’organisation du quotidien en s’appuyant sur la compréhension du langage naturel.

Safari devient un navigateur assisté par l’IA

Apple a également décidé de renforcer considérablement Safari.

Le navigateur est désormais capable de classer automatiquement les onglets selon des catégories pertinentes afin de simplifier la gestion de nombreuses pages ouvertes simultanément.

Une nouvelle fonctionnalité baptisée « Me prévenir » permet de surveiller l’évolution d’une page web et d’être averti lorsqu’un changement important est détecté. Cette fonction peut notamment être utilisée pour suivre la disponibilité d’un produit, l’ouverture d’une billetterie ou la mise à jour d’informations sur un site.

Plus surprenant encore, Apple permet désormais la création d’extensions Safari à partir d’une simple description en langage naturel. L’intelligence artificielle se charge alors de générer automatiquement les éléments nécessaires.

L’application Mots de passe bénéficie également d’améliorations notables. Le système est capable de détecter des identifiants faibles ou compromis et de les remplacer automatiquement sur les sites compatibles, sans intervention complexe de l’utilisateur.

Image Playground franchit un cap majeur

L’une des démonstrations les plus impressionnantes concerne la nouvelle génération d’Image Playground.

Apple abandonne progressivement l’aspect parfois caricatural des premières générations d’images produites par son IA. Grâce à de nouveaux modèles plus puissants, la plateforme adopte désormais un style photoréaliste beaucoup plus convaincant.

Les utilisateurs peuvent générer des fonds d’écran personnalisés, créer des illustrations pour leurs fiches de contact ou produire des visuels détaillés à partir de simples descriptions textuelles.

Les outils de retouche profitent également d’une profonde refonte. L’extension intelligente du cadre permet de générer les portions manquantes autour d’une image afin de modifier son cadrage ou son format. La fonction Spatial Reframing va encore plus loin en recréant une nouvelle perspective à partir d’une photo existante.

L’outil Correction, déjà présent dans Photos, gagne également en efficacité pour supprimer des objets indésirables, déplacer certains éléments ou modifier des détails visuels à la demande.

Une IA également présente dans la maison connectée

Apple Intelligence s’invite aussi dans l’écosystème domestique.

L’application Maison est désormais capable d’analyser les flux vidéo issus des caméras de surveillance compatibles afin d’en proposer des résumés intelligents. Une fonction de recherche permet également de retrouver rapidement un événement précis à partir d’une description textuelle.

Apple poursuit également ses efforts en matière d’accessibilité avec plusieurs fonctionnalités reposant sur l’IA pour améliorer la navigation, la compréhension du contenu et l’interaction avec les appareils.

Apple mise sur Gemini sans renoncer à sa stratégie de confidentialité

L’un des aspects les plus marquants de cette annonce reste l’intégration officielle des modèles Gemini de Google au sein d’Apple Intelligence.

Longtemps réticente à s’appuyer sur des technologies externes, Apple a finalement choisi de collaborer avec Google afin d’accélérer le développement de ses capacités d’intelligence artificielle.

La firme assure toutefois que cette intégration s’effectue dans un cadre strictement contrôlé. Les nouveaux Foundation Models d’Apple fonctionnent à la fois directement sur les appareils et via l’infrastructure Private Cloud Compute lorsque des ressources supplémentaires sont nécessaires.

Selon Apple, les données personnelles des utilisateurs ne sont ni stockées ni partagées avec l’entreprise ou avec Google lors du traitement des requêtes. Le constructeur affirme également que des experts indépendants peuvent vérifier le fonctionnement de cette architecture afin de garantir le respect de ses engagements en matière de confidentialité.

Cette approche constitue l’un des principaux arguments différenciants d’Apple face aux autres acteurs du marché, alors que les inquiétudes concernant l’utilisation des données personnelles par les modèles d’IA continuent de croître.

Des fonctions avancées réservées aux appareils les plus récents

Si Apple Intelligence sera accessible sur l’ensemble des appareils déjà compatibles avec la première génération de la plateforme, certaines nouveautés resteront limitées aux produits les plus puissants.

Les fonctionnalités les plus gourmandes, notamment les nouvelles voix expressives de Siri et la dictée avancée, nécessiteront au minimum 12 Go de mémoire vive ainsi qu’une puce récente.

Apple précise que ces fonctions seront réservées à certains modèles comme les iPhone Air et iPhone 17 Pro, les iPad équipés d’une puce M4 ou plus récente ainsi que les Mac dotés d’une puce M3 ou supérieure.

Cette segmentation confirme la volonté de la marque d’exécuter une part croissante de ses traitements directement sur les appareils afin de limiter le recours au cloud.

Une nouvelle étape décisive pour Apple

Avec cette nouvelle génération d’Apple Intelligence, Apple cherche clairement à combler le retard accumulé face à Google, OpenAI, Microsoft ou encore Samsung dans la course à l’intelligence artificielle.

L’intégration profonde de Gemini, la refonte complète de Siri, les nouveaux outils de génération et de retouche d’images ainsi que l’arrivée de fonctionnalités contextuelles dans pratiquement toutes les applications de l’écosystème constituent la plus importante évolution logicielle de la firme depuis plusieurs années.

Reste désormais à vérifier si ces promesses se traduiront par une expérience réellement transformative au quotidien. Une chose est certaine : à travers iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 et visionOS 27, Apple place désormais l’intelligence artificielle au cœur de sa stratégie et de l’avenir de ses produits.