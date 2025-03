05 mars 2025 à 07h40 par La rédaction

X85 5G : Qualcomm dévoile son modem le plus puissant pour les smartphones Android

Lors du Mobile World Congress (MWC) 2025, Qualcomm a levé le voile sur sa dernière innovation en matière de connectivité mobile : le modem X85 5G Modem-RF. Conçu pour les smartphones Android et d'autres appareils connectés, ce modem de huitième génération marque une avancée significative avec des débits record et des performances améliorées par l'intelligence artificielle.

Des performances inégalées

Le X85 affiche des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 12,5 Gbps et un upload qui peut atteindre 3,7 Gbps, surpassant son prédécesseur, le X80. Grâce à l'agrégation de porteuses et à l'utilisation de la modulation 1024 QAM, il peut ainsi offrir une connexion plus stable et plus rapide, même dans les zones à forte densité de trafic.

L'IA au service de la connectivité

Qualcomm a doté son X85 d'un processeur 5G AI avec un accélérateur tensoriel matériel, améliorant de 30 % les capacités d'inférence IA. Cette avancée optimise la gestion du réseau, la consommation énergétique et la réduction de la latence, offrant ainsi des transitions fluides entre Wi-Fi et réseaux cellulaires, ainsi qu'une meilleure expérience utilisateur pour le streaming et les jeux mobiles.

Des innovations exclusives

Le modem X85 introduit plusieurs nouveautés technologiques, notamment :

3CC + 1CC Turbo DSDA (Dual SIM Dual Active) : Permet l'utilisation simultanée de deux cartes SIM sans interruption.

: Permet l'utilisation simultanée de deux cartes SIM sans interruption. Une bande passante de 400 MHz en Sub-6 GHz : Favorise des vitesses accrues et une meilleure stabilité du réseau.

: Favorise des vitesses accrues et une meilleure stabilité du réseau. Une autonomie optimisée : Réduction de la consommation énergétique grâce à une gestion intelligente des ressources.



Un écosystème 5G en pleine expansion

Au-delà des smartphones, Qualcomm a présenté de nouveaux modems IoT, dont un modèle avec SIM intégrée (iSIM) réduisant la consommation d'énergie des objets connectés. L'entreprise continue également de promouvoir la technologie 5G Open RAN, qui facilite l'interopérabilité entre fournisseurs et optimise le coût des infrastructures.

Vers une connectivité du futur

Qualcomm ne se contente pas de dominer le marché de la 5G, mais prépare déjà l'avenir avec des recherches avancées sur la 6G, le Wi-Fi nouvelle génération et l'Edge AI. La plateforme Dragonwing Fixed Wireless Access Gen 4 Elite, alimentée par le X85, promet des débits comparables à la fibre optique et une gestion optimisée du trafic réseau.

Disponibilité et adoption

Les premiers appareils intégrant le modem X85 devraient voir le jour au deuxième semestre 2025. Alors qu'Apple développe sa propre solution avec le modem C1, Qualcomm affirme sa suprématie sur l'écosystème Android en proposant une connectivité toujours plus performante et adaptée aux besoins des utilisateurs.