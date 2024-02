27 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Xiaomi 14 et 14 Ultra : photographie et innovation à l'honneur

Lors de sa conférence de lancement à Barcelone, le constructeur chinois Xiaomi a annoncé la sortie de sa dernière gamme de smartphones flagship, la série Xiaomi 14. Pour se maintenir au sommet de l'innovation, il mise tout particulièrement sur la qualité de l'appareil photo afin de séduire les utilisateurs.

Xiaomi 14 Ultra

S'inspirant de l'esthétique des appareils photo traditionnels, le Xiaomi 14 Ultra présente un module d'appareil photo circulaire distinctif avec un dos plat et épuré. Le Xiaomi 14 Ultra est conçu autour de la structure Xiaomi Guardian, composée d'un cadre en aluminium résistant, d'un cuir végétal nanotechnologique de Xiaomi et du verre Xiaomi Shield Glass.

Le Xiaomi 14 Ultra repousse les limites de l'affichage avec son écran All Around Liquid Display doté du verre Xiaomi Shield Glass. Cette technologie permet d'obtenir une courbure uniforme et cohérente sur tous les côtés afin d'améliorer l'expérience visuelle. L'écran AMOLED C8 WQHD+ de 6,73 pouces a une résolution WQHD+ (3200 x 1440), la densité de pixels de 522 ppi et le taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. La luminosité maximale de 3000 nits offre une bonne visibilité même en plein soleil. Le Xiaomi 14 Ultra a réussi à marier l'esthétique d'un écran plat avec l'ergonomie des bords incurvés.

Le Xiaomi 14 Ultra est équipé de quatre objectifs avec une gamme de longueurs focales, allant de 12 mm à 120 mm. L'appareil photo principal, équipé d'une ouverture variable en continu ƒ/1,63-ƒ/4,0, permet d'ajuster l'exposition dans divers scénarios. L'intégration d'un capteur d'image LYT-900 de 1 pouce avec une plage dynamique allant jusqu'à 14 EV garantit une meilleure qualité d'image. La configuration à quatre caméras est complétée par un téléobjectif flottant Leica 75 mm, d'une caméra Leica 120 mm à périscope et d'un capteur grand-angle Leica de 12 mm.

Le Xiaomi 14 Ultra révolutionne l'imagerie mobile en offrant la possibilité de filmer en 8K à 30 images par seconde sur ses quatre caméras. Doté d'une optique Leica et d'un capteur de 50 MP, il capture des vidéos 8K d'une clarté inégalée, facilitant ainsi les montages professionnels de post-production. La caméra principale prend en charge la prise de vue en 4K 120 images par seconde et s'adapte aux effets de ralenti 5x. L'appareil prend également en charge le Dolby Vision pour les prises de vue en 4K à 60 images/seconde et dispose d'une fonction de stabilisation pour une capture vidéo fluide. Un microphone supplémentaire a été ajouté pour former un réseau de 4 microphones, permettant à la fois l'enregistrement d'un son surround et l'enregistrement d'un son directionnel.

Pour offrir une expérience de vidéo professionnelle, le nouveau mode Film introduit des pratiques de l'industrie cinématographique telles qu'un rapport d'aspect 2,39:1 et une règle d'obturation à 180°, offrant des vidéos avec un aspect cinématographique et un flou de mouvement. Le tout nouveau MasterCinema encode les vidéos HDR en Rec.2020 10 bits pour capturer des détails, surpassant la norme BT.709 8 bits précédente, en particulier sur les écrans HDR. Le mode Director offre une interface de qualité professionnelle avec des contrôles de paramètres avancés et un enregistrement au format Log pour une post-production flexible. Le Xiaomi 14 Ultra peut être intégré à d'autres appareils Xiaomi en tant que moniteurs externes pour une expérience de production immersive, y compris le nouveau Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Xiaomi 14

Avec son design compact, le Xiaomi 14 affiche des dimensions de seulement 152,8 mm x 71,5 mm x 8,20 mm. Son dos légèrement incurvé assure une bonne prise en main confortable. Pour obtenir une esthétique minimaliste, le haut-parleur a été déplacé vers l'écran et le port infrarouge vers l'appareil photo. La conception du châssis ultra-fin utilise la technologie FIAA avancée pour intégrer les circuits du panneau dans l'écran, ce qui permet d'obtenir un cadre inférieur mince de 1,71 mm.

Le Xiaomi 14 est doté d'une configuration à trois caméras couvrant une longueur focale allant de 14 mm à 75 mm. Le Xiaomi 14 a été conçu avec des lentilles optiques Leica Summilux avec une plus grande ouverture sur l'appareil photo principal, associées au capteur d'image Light Fusion 900 et bénéficiant d'une plage dynamique allant jusqu'à 13,5 EV. De plus, la résolution de l'appareil photo ultra grand-angle Leica 14 mm a été portée à 50 Mpx, tout en offrant le célèbre téléobjectif flottant Leica 75 mm, avec une distance de mise au point minimale de seulement 10 cm.

En termes d'affichage, le Xiaomi 14 est doté d'un écran CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200) de 6,36 pouces. La densité de pixels de l'écran a été améliorée à 460 ppi, offrant plus de détails que jamais. Avec une luminosité exceptionnelle de 3 000 nits, les couleurs sont éclatantes et les images restent claires, même en plein soleil. Son taux de rafraîchissement variable, allant de 1 à 120 Hz, garantit une expérience visuelle fluide et dans le cadre de diverses activités, notamment la navigation, la lecture et les jeux.

Les autres atouts de ces 2 modèles

La série 14 de Xiaomi apporte des améliorations significatives au niveau de la technologie de refroidissement et une longévité accrue de la batterie, ce qui se traduit par une expérience optimisée pour les utilisateurs. Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra sont tous deux équipés de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3.

La série Xiaomi 14 embarque la technologie Qualcomm FastConnect 7800. Ils sont compatibles Wi-Fi 7 avec une capacité de 320 MHz. Le Xiaomi 14 Ultra repousse encore ces limites avec la technologie High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link. Cette innovation garantit l'utilisation du canal le plus large et la latence la plus basse possible, permettant une connectivité multi-appareils rapide.

Complétés par le système de refroidissement Xiaomi IceLoop, les deux appareils offrent un niveau de fluidité élevée dans des scénarios exigeants tels que l'enregistrement vidéo, la photographie computationnelle, l'IA en temps réel et les jeux intensifs. Le Xiaomi 14 Ultra va encore plus loin avec le nouveau système Xiaomi Dual-Channel IceLoop, qui introduit un second canal thermique dédié exclusivement au module de l'appareil photo pour une photographie et une vidéographie plus fluides.

En ce qui concerne la batterie et la charge, le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Ultra sont tous deux équipés du système de gestion de la batterie Xiaomi Surge. Le Xiaomi 14 est alimenté par une batterie de 4610mAh supportée par 90W HyperCharge et 50W HyperCharge sans fil. Le Xiaomi 14 Ultra est alimenté par une batterie plus grande de 5000mAh avec 90W HyperCharge ainsi que la dernière technologie HyperCharge sans fil de 80W.

Prix et disponibilités

Le Xiaomi 14 sera disponible en trois couleurs : Noir, Blanc et vert. Le Xiaomi 14 Ultra sera quant à lui commercialisé en deux couleurs : Noir et Blanc.

Le Xiaomi 14 est vendu avec 2 variantes de stockage : 12/256 Go à partir de 999 € et 12/512 Go à partir de 1099 €.

Le Xiaomi 14 Ultra sera disponible le 19 mars en version 16/512 au prix de 1499 €. Le Xiaomi 14 Ultra Photography Kit sera au tarif de 199 € et sera offert pour tout achat du Xiaomi 14 Ultra (jusqu'au 30 avril).