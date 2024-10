01 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi 14T et 14T Pro : la photo et l'IA à l'honneur dans les nouveaux smartphones de la marque

En quête d'un smartphone performant sans se ruiner ? Xiaomi pourrait bien avoir la solution avec ses nouveaux 14T et 14T Pro. Ces mobiles mettent l'accent sur la photo et l'IA. Ces nouveaux smartphones, proposés à un prix plus compétitif que les modèles premium de la concurrence, visent à démocratiser l'accès à des fonctionnalités haut de gamme. Une alternative intéressante aux modèles premium souvent hors de portée.

Les Xiaomi 14T et 14T Pro ne se contentent pas d'exceller en photographie de nuit. Il repousse également les limites du portrait mobile. Grâce à la plateforme AISP et au mode "Master Portrait", les utilisateurs peuvent désormais réaliser des portraits d'une qualité professionnelle, avec une profondeur de champ ajustable et un effet bokeh naturel.

Au-delà de leurs capacités photographiques, la série Xiaomi 14T excelle également dans le domaine de la vidéographie, permettant de réaliser facilement des vidéos cinématographiques. Le mode vidéo utilise par défaut un format d'image 2,39:1 et prend en charge le flou cinématographique et la commutation Rack Focus pour une sensation cinématographique, tandis que le mode Director introduit une interface cinématographique professionnelle avec des contrôles de paramètres avancés.

Parallèlement, MasterCinema enregistre des vidéos HDR au format Rec. 2020 10 bits et offre un enregistrement jusqu'à 4K à 30 images par seconde, capturant plus de détails dans les ombres et les lumières, offrant aux utilisateurs une gamme dynamique proche de la vision humaine.

La série Xiaomi 14T apporte un nouveau niveau de productivité et de créativité grâce à des technologies IA avancées dans les domaines de la recherche, de la voix, du texte, de l'image et de la vidéo.

Ces deux smartphones intègrent Circle to Search with Google, devenant ainsi l'un des premiers appareils Xiaomi à offrir cette fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent rechercher instantanément tout ce qu'ils voient sur leur téléphone sans avoir à changer d'application. De plus, la série Xiaomi 14T est livrée avec l'application Google Gemini.

Pour une meilleure productivité, AI Interpreter permet de surmonter les barrières linguistiques afin d'améliorer la communication lors des réunions et des appels19. AI Notes et AI Recorder améliorent l'efficacité grâce à la transcription de la parole en texte, à la reconnaissance précise du locuteur et à des résumés rapides, tandis que les traductions en temps réel garantissent des interactions multilingues fluides.

Côté créativité, AI Image Editing développe intelligemment les images pour améliorer la narration visuelle, tandis qu'AI Gomme Pro supprime les éléments indésirables sur les photos. AI Film facilite la création de courtes vidéos pour réaliser des vlogs 19 , et AI Portrait génère des avatars personnalisés.

Grâce à trois fonctionnalités innovantes - synchronisation des appels, transfert d'applications et transfert de lecture - il est désormais possible de naviguer sans interruption entre différents appareils. La fonction Link to Windows vient compléter ce tableau en offrant une intégration transparente avec l'environnement PC.

La série Xiaomi 14T est dotée d'un écran AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces, offrant une résolution de 1,5K (2712 x 1220) avec une densité de pixels de 446 ppi. Cet écran offre des images améliorées avec une profondeur de couleur de 12 bits. Le taux de rafraîchissement va jusqu'à 144 Hz.

Doté d'une dalle offrant une couverture colorimétrique DCI-P3 et une luminosité maximale de 4 000 nits, cet écran garantit des images éclatantes et contrastées, idéales pour les contenus HDR. L'algorithme d'intelligence artificielle optimise en permanence l'affichage, ajustant la température des couleurs et la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant et du contenu affiché. Cette technologie avancée offre un confort visuel supérieur et une expérience utilisateur des plus agréables.

Les deux appareils bénéficient d'un indice IP68, assurant une résistance à l'eau et à la poussière.

La série Xiaomi 14T est compatible avec la certification Hi-Res Audio Wireless et aux haut-parleurs stéréo. Le Xiaomi 14T, est propulsé par le nouveau processeur IA MediaTek Dimensity 8300-Ultra et il est équipé d'une batterie de 5000mAh et de l'HyperCharge de 67W pour une charge filaire rapide.

Le Xiaomi 14T (12+256) est disponible au prix de 649€ en gris titane, bleu titane, noir titane et vert citron.

Xiaomi 14T Pro

Quant aux particularités du Xiaomi 14T Pro, il est doté d'un système polyvalent à trois caméras couvrant cinq longueurs focales - de 15 mm à 120 mm. Il offre ainsi une flexibilité supplémentaire pour couvrir différentes conditions de prise de vue. L'appareil photo principal de 50 Mpixels est doté d'une grande ouverture ƒ/1,6 et du dernier objectif Leica Summilux, associé au capteur d'image Light Fusion 900. Avec un capteur de 1/1,31'' Dual Native ISO Fusion Max et une plage dynamique élevée de 13,57EV.L'appareil comprend également un objectif asphérique 7P à haute transmittance pour capturer plus de lumière et prendre en charge les prises de vue à plage dynamique élevée.

Le Xiaomi 14T Pro profite quant à lui d'un processeur MediaTek Dimensity 9300+. Équipé du puissant processeur Xiaomi Surge T1 Tuner, il offre des performances cellulaires ultra-rapides et stables. De plus, le système de refroidissement 3D IceLoop garantit une dissipation thermique optimale, empêchant ainsi toute surchauffe, même lors des sessions de gaming les plus intenses.

La version Pro est dotée d'un cadre métallique. Le dos incurvé en 3D améliore le confort et la prise en main, tandis que la finition métallique ajoute une touche de luxe.

Ce modèle est le premier de la série Xiaomi T à introduire la recharge sans fil, offrant une capacité de recharge sans fil de 50W en plus de sa batterie de 5000mAh. De plus l'HyperCharge de 120W permet une charge complète en seulement 19 minutes.

Le Xiaomi 14T Pro est disponible en gris titane, bleu titane et noir titane à partir de 799€ et en 3 variantes : 12+256 au prix de 799€, 12+512 à 899€ et 12+1T au prix de 999€.

Une offre de lancement jusqu'à la fin d'année est proposée pour tout achat d'un Xiaomi 14T Pro : Xiaomi offre 150€ de bonus reprise et 100€ de bonus reprise pour l'achat d'un Xiaomi 14T.