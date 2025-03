03 mars 2025 à 10h47 par La rédaction | 03 mars 2025 à 11h50

Xiaomi 15 et 15 Ultra : une révolution technologique et photographique

Lors du Mobile World Congress de Barcelone, Xiaomi a levé le voile sur ses nouveaux modèles premium, les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra. Ces smartphones incarnent l’ambition de la marque de repousser les limites en matière de design, de performances et de photographie mobile.

Avec les Xiaomi 15 et 15 Ultra, la marque chinoise confirme son statut d’acteur majeur du marché des smartphones premium. Tandis que le Xiaomi 15 offre un excellent compromis entre puissance et format compact, la version 15 Ultra se positionne comme une référence absolue en photographie mobile. Xiaomi prouve une fois de plus son savoir-faire et son ambition d’innover sur le segment du très haut de gamme. Décryptage...

Xiaomi 15 : un équilibre parfait entre puissance et compacité

Xiaomi mise sur un format compact avec un écran OLED LTPO de 6,36 pouces, offrant une résolution de 2670 x 1200 pixels et un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Malgré ses dimensions contenues (152,3 x 71,2 x 8,08 mm), le Xiaomi 15 embarque une batterie de 5240 mAh, assurant une bonne autonomie. Il profite d'une puce Snapdragon 8 Elite avec une gestion énergétique optimisée. La recharge rapide filaire de 90 W et sans fil de 50 W vient compléter cette expérience fluide.

Des performances photographiques signées Leica

Toujours en partenariat avec Leica, Xiaomi propose un module photo performant avec trois capteurs de 50 MP : un capteur principal lumineux (f/1.62), un ultra grand-angle (f/2.2) et un téléobjectif x2,6 (f/2.2). Xiaomi introduit également de nouveaux modes de rendu d’image, permettant aux utilisateurs de choisir entre des clichés « Frais et Vibrants » ou « Naturels et Réalistes ».

Un logiciel amélioré et des fonctionnalités avancées

Avec HyperOS 2 basé sur Android 15, le Xiaomi 15 bénéficie d’une prise en charge logicielle étendue (quatre ans de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité). Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve des outils d’intelligence artificielle avancés pour la traduction et l’édition d’images. Il intègre aussi la connectivité 5G, le WiFi 7 et, en exclusivité mondiale, le Bluetooth 6.0.

Prix et disponibilité

Disponible en 3 coloris (noir, blanc, vert), le Xiaomi 15 est commercialisé à partir de 1003 € en version 12 Go+256 Go et 12 Go+512 Go au prix de 1 103 €.

Xiaomi 15 Ultra : l'excellence photographique à son apogée

Le Xiaomi 15 Ultra arbore un dos en cuir bicolore et un module photo imposant conçu en collaboration avec Leica. Son écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces atteint une luminosité record de 3200 nits et s’adapte dynamiquement entre 1 et 120 Hz pour une expérience immersive.

Des performances de pointe

Alimenté par la puce Snapdragon 8 Elite, couplée à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce modèle rivalise avec les meilleurs smartphones du marché. Sa batterie de 5410 mAh est compatible avec la charge rapide filaire 90 W et sans fil 80 W.

Un appareil photo révolutionnaire

Le Xiaomi 15 Ultra se distingue particulièrement par son module photo :

Un capteur principal de 50 MP d’un pouce pour une capture lumineuse exceptionnelle.

Un ultra grand-angle de 50 MP offrant un champ de vision de 115°.

Deux téléobjectifs, dont un zoom périscope de 200 MP, permettant des clichés détaillés même à longue distance.

Une prise en charge vidéo en 8K/30 ips, avec Dolby Vision en 4K/60 ips et un mode ralenti cinématographique en 4K/120 ips.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 15 Ultra (16 Go + 512 Go) est disponible en noir, blanc et chrome à partir de 1403 €. Une version Xiaomi 15 Ultra Chrome 16 Go + 1 To est commercialisée au prix de 1603 €. L’offre comprend aussi un kit photo Legend Edition d’une valeur de 199 €, transformant le smartphone en un véritable appareil photo grâce à des commandes physiques et une batterie supplémentaire.