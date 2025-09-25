25 septembre 2025 à 06h26 par La rédaction

Xiaomi 15T et 15T Pro : Xiaomi muscle sa gamme T : zoom 5x, écran XXL et communication sans réseau

Xiaomi a choisi Munich pour lever le voile sur sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 15T et 15T Pro. Connue pour combiner design élégant et photographie de pointe grâce à son partenariat avec Leica, la série T franchit un nouveau cap en intégrant une technologie de communication, des écrans XXL et des batteries à l’endurance renforcée.

Xiaomi 15T : un modèle équilibré, pensé pour séduire un large public

Une expérience photo haut de gamme

Le Xiaomi 15T reprend la configuration triple capteur développée avec Leica : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx. Contrairement au modèle Pro, il se limite à un zoom optique x3 (92 mm). L’optique Leica Summilux ƒ/1,7 assure une belle gestion de la lumière et des couleurs, y compris en basse luminosité.

À l’avant, un capteur de 32 Mpx permet des selfies détaillés et des appels vidéo de qualité. Xiaomi met aussi en avant son moteur de photographie computationnelle AISP 2.0, qui affine les portraits et les couleurs tout en réduisant le besoin de retouches.

Un grand écran immersif

Le Xiaomi 15T intègre un écran AMOLED de 6,83 pouces affichant une luminosité record de 3 200 nits, une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Grâce à la technologie PWM dimming à 3840 Hz, l’écran réduit le scintillement et améliore le confort visuel, même lors d’un usage prolongé en faible luminosité.

Performances solides et autonomie

Sous le capot, le smartphone embarque le MediaTek Dimensity 8400-Ultra, une puce performante pour le multitâche et le jeu, couplée à un système de refroidissement 3D IceLoop pour limiter la chauffe.

La batterie de 5 500 mAh garantit une journée d’utilisation intensive, avec une recharge rapide filaire de 67 W. Selon Xiaomi, elle conserve 80 % de sa capacité après 1 600 cycles, preuve d’une bonne durabilité.

Connectivité innovante

Grande nouveauté, la série inaugure Xiaomi Astral Communication et surtout Xiaomi Offline Communication, qui permet des appels vocaux directs entre deux 15T, même sans réseau cellulaire ni Wi-Fi, jusqu’à 1,3 km. Une fonctionnalité pratique en randonnée ou dans des zones isolées.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 15T (12 Go + 256 Go) est proposé à 649 €, avec une offre de lancement le ramenant à 499 € jusqu’au 31 octobre grâce à une remise immédiate et une reprise bonus. Trois coloris sont disponibles : noir, gris et rose gold.

Xiaomi 15T Pro : la puissance au service des photographes et créateurs

Un module photo boosté par Leica

Le Xiaomi 15T Pro conserve la même base photographique que le 15T mais ajoute le téléobjectif Leica 5x Pro, capable de zoomer en optique jusqu’à x5, en hybride x10 et en numérique x20 avec une belle conservation des détails. Le capteur principal 50 Mpx profite de l’optique Summilux ƒ/1,62 et surtout du capteur Light Fusion 900, qui élargit la plage dynamique à 13,5 EV, améliorant le rendu des ombres et hautes lumières.

Le mode Master Portrait et la photographie de rue Leica (avec longueurs focales fixes de 28 à 135 mm) renforcent son orientation photo-vidéo professionnelle.

Des capacités vidéo de pointe

Le 15T Pro enregistre en 4K HDR10+ à 30 fps sur toutes les focales, mais surtout en 4K 120 fps sur le capteur principal, ouvrant la voie à de véritables ralentis cinématographiques. Les créateurs apprécieront aussi la possibilité de tourner en 4K 60 fps 10 bits Log avec LUT, offrant une grande latitude en post-production.

Un écran et un design plus premium

Le Pro se distingue par des bords ultra-fins de 1,5 mm (technologie LIPO²) et un taux de rafraîchissement pouvant grimper à 144 Hz, idéal pour les joueurs et le défilement fluide. La dalle de 6,83 pouces atteint elle aussi 3 200 nits, rendant l’écran parfaitement lisible même en plein soleil.

Son design mise sur la robustesse avec un cadre en alliage d’aluminium 6M, certifié IP68, et un dos en fibre de verre. Trois coloris sont proposés : noir, gris et Mocha.

Un concentré de puissance

Propulsé par le MediaTek Dimensity 9400+ gravé en 3 nm, le 15T Pro garantit des performances haut de gamme. Lors de nos tests, il a montré une excellente stabilité en multitâche et en jeu intensif, tout en maîtrisant la chauffe grâce au système 3D IceLoop.

Côté batterie, on retrouve les 5 500 mAh, mais avec une recharge filaire HyperCharge 90 W et une recharge sans fil rapide 50 W.

Connectivité et HyperOS 3

Comme son petit frère, le Pro intègre Xiaomi Astral Communication, mais va plus loin avec une portée accrue de 1,9 km pour les communications hors réseau. Il inaugure aussi HyperOS 3, une interface repensée et optimisée pour la fluidité, enrichie par HyperAI pour faciliter la synchronisation entre appareils.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 15T Pro (12 Go + 512 Go) est affiché à 899 €, avec une offre de lancement qui le ramène à 699 € jusqu’au 31 octobre.