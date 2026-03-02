02 mars 2026 à 00h00 par Philippe

Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra : l'offensive photographique mondiale de Xiaomi aux côtés de Leica

Cette année, Xiaomi choisit de prendre les devants. Le constructeur chinois officialise à l’international sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra, tout en dévoilant un modèle inédit et symbolique : le Leica Leitzphone powered by Xiaomi.

Au cœur de cette annonce, une ambition claire : consolider la place de Xiaomi parmi les leaders mondiaux en misant sur un pilier stratégique, la photographie mobile, grâce à un partenariat renforcé avec Leica Camera AG. Face aux nouveaux Samsung Galaxy S26 Ultra et iPhone 17 Pro, la marque entend démontrer qu’elle n’est plus seulement un challenger technologique, mais un acteur installé du très haut de gamme.

Xiaomi 17 : le haut de gamme compact qui mise sur l’endurance

Dans la continuité du Xiaomi 15, le Xiaomi 17 conserve un positionnement stratégique : celui d’un flagship compact, sans compromis sur les performances.

Un format maîtrisé, une ergonomie soignée

Avec ses 6,3 pouces, 8,06 mm d’épaisseur et 191 grammes, le Xiaomi 17 s’inscrit dans une catégorie devenue rare : celle des smartphones premium au format contenu. Son design évolue avec des lignes plus épurées, des bordures ultra-fines de 1,18 mm et un module photo retravaillé, plus harmonieux visuellement.

L’écran OLED LTPO adaptatif (1 à 120 Hz) atteint jusqu’à 3 500 nits de luminosité maximale. Xiaomi inaugure ici sa dalle M10 développée en interne, pensée pour améliorer à la fois l’efficacité énergétique et la restitution des couleurs. La compatibilité HDR10+ et Dolby Vision vient compléter un ensemble clairement orienté vers le multimédia exigeant.

La structure repose sur un cadre en aluminium 6M42, protégé par le Xiaomi Shield Glass et certifié IP68 contre l’eau et la poussière.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et batterie XXL

Sous le capot, Xiaomi intègre la plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5, associée à 12 Go de RAM. L’ensemble tourne sous Android 16 avec HyperOS 3. Fluidité, réactivité et exploitation des fonctions d’intelligence artificielle sont au rendez-vous.

Mais c’est surtout l’autonomie qui impressionne : 6 330 mAh dans un format compact. La charge filaire atteint 100 W, tandis que la recharge sans fil monte à 50 W. Xiaomi mise ici sur sa nouvelle génération de batteries Surge intégrant 16 % de silicium pour améliorer la densité énergétique.

Une photographie Leica accessible

Côté photo, le Xiaomi 17 mise sur une configuration triple capteur de 50 mégapixels co-développée avec Leica, comprenant un module principal Light Fusion 950 au format 1/1,31 pouce, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif flottant Leica 60 mm pensé pour offrir polyvalence et précision.

Ce téléobjectif permet un portrait 60 mm, un zoom optique 5x, une macro à 10 cm et un AI Ultra Zoom 20x. À l’avant, un capteur 50 Mpx avec autofocus complète l’ensemble.

La vidéo grimpe jusqu’en 4K 60 ips en Dolby Vision et en Log, positionnant clairement le smartphone comme un outil hybride pour créateurs mobiles.

Prix et positionnement

Le Xiaomi 17 est proposé en noir, vert, rose et bleu, avec deux configurations : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 999 €, ou 12 Go de RAM et 512 Go à 1 099 €.

Pour son lancement, et ce jusqu’au 31 mars 2026, Xiaomi applique une remise immédiate de 100 €, à laquelle s’ajoute un bonus de reprise de 150 €.

Des offres de lancement incluent une remise immédiate et un bonus de reprise, ainsi que plusieurs mois d’abonnements à Google AI Pro, YouTube Premium et Spotify Premium.

Xiaomi 17 Ultra : la photographie mobile entre dans une nouvelle dimension

Plus grand, plus ambitieux, plus démonstratif. Le Xiaomi 17 Ultra incarne la vitrine technologique du constructeur.

Un design affiné et plus mature

Avec 6,9 pouces, 8,29 mm d’épaisseur et environ 218 grammes, il devient l’Ultra le plus fin et le plus léger conçu par Xiaomi. Le design abandonne certains partis pris visuels du 15 Ultra pour revenir à un dos plus uniforme, décliné en noir, blanc et vert.

La structure Xiaomi Guardian renforce la robustesse grâce au Xiaomi Shield Glass 3.0, annoncé comme 30 % plus résistant aux chutes que la génération précédente. Le cadre en aluminium et la certification IP68 complètent l’ensemble.

L’écran OLED LTPO conserve les 3 500 nits de luminosité, mais introduit en exclusivité la technologie HyperRGB, nouvelle architecture de sous-pixels destinée à améliorer la netteté tout en optimisant la consommation énergétique.

Un capteur 1 pouce et un zoom mécanique inédit

Le Xiaomi 17 Ultra inaugure un capteur principal 1 pouce LOFIC, le Light Fusion 1050L. Cette technologie améliore la gestion du HDR et des hautes lumières, un point crucial pour la photographie nocturne, terrain sur lequel Xiaomi entend désormais exceller.

La pièce maîtresse reste le téléobjectif Leica de 200 mégapixels couvrant une plage focale 75–100 mm avec zoom optique mécanique continu. Conforme aux standards optiques Leica APO, il vise à réduire aberrations et images fantômes. L’équivalent 400 mm (17,2x) est atteint grâce à une exploitation avancée du capteur.

En vidéo, l’Ultra prend en charge l’enregistrement jusqu’en 4K 120 ips en Dolby Vision ou en ACES Log sur les caméras principale et téléobjectif.

Un Photography Kit Pro est proposé : poignée texturée inspirée des boîtiers Leica, batterie intégrée de 2 000 mAh, déclencheur amovible et interface Fastshot dédiée.

Des performances identiques, une batterie légèrement réduite

Comme le modèle standard, l’Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5. La batterie atteint 6 000 mAh, avec charge filaire 90 W et sans fil 50 W.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 17 Ultra est proposé en noir, blanc et vert, avec une configuration 16 Go de RAM et 512 Go de stockage affichée à 1 499 euros, tandis que la version 16 Go + 1 To est commercialisée au prix de 1 699 euros.

À l’occasion de son lancement, Xiaomi accorde jusqu’au 31 mars 2026 une remise immédiate de 100 euros assortie d’un bonus reprise de 200 euros, et offre également, pour tout achat effectué avant le 30 juin 2026, un Pack Photo Pro d’une valeur de 199 euros.

Leica Leitzphone powered by Xiaomi : le symbole d’une co-création assumée

À l’occasion du centenaire de Leica, Xiaomi et Leica Camera AG vont plus loin qu’un simple partenariat marketing.

Le Leica Leitzphone powered by Xiaomi adopte un châssis en alliage d’aluminium anodisé nickel, une pastille rouge emblématique et surtout une bague physique moletée autour du module photo. Celle-ci permet d’ajuster zoom, mise au point ou balance des blancs comme sur un véritable appareil photo.

Le mode Leica Essential recrée le rendu d’appareils mythiques tels que le Leica M9 ou le Leica M3 avec le film MONOPAN 50.

Proposé à 1 999 € en version 16 Go + 1 To, il s’adresse clairement aux passionnés d’image recherchant une expérience photographique immersive et différenciante.

Une offensive stratégique à l’échelle mondiale

Avec la série Xiaomi 17, le constructeur confirme son virage premium amorcé ces dernières années. Le renforcement du partenariat avec Leica, l’introduction d’innovations matérielles ambitieuses et la stabilité tarifaire dessinent une stratégie cohérente : proposer une alternative crédible aux références historiques du segment.

Dans un marché mondial sous pression, Xiaomi choisit la continuité maîtrisée plutôt que la rupture brutale. Le Xiaomi 17 consolide l’offre compacte haut de gamme, tandis que le Xiaomi 17 Ultra pousse plus loin encore les frontières de la photographie mobile.

Reste désormais à confronter ces promesses aux usages réels et aux tests longue durée. Mais sur le papier, Xiaomi affiche clairement ses ambitions : jouer dans la cour des très grands, et s’y installer durablement.