02 juin 2026 à 00h00 par Philippe

Xiaomi 17T et 17T Pro : Leica, autonomie géante et ambitions premium, Xiaomi muscle sa série T

Longtemps considérée comme la gamme capable d’offrir une partie de l’expérience des modèles Ultra à un tarif plus accessible, la série T de Xiaomi franchit cette année un nouveau cap. Ces nouveaux Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro veulent clairement brouiller les frontières entre milieu de gamme premium et véritable haut de gamme.

Le constructeur chinois mise sur plusieurs évolutions majeures : l’arrivée du téléobjectif Leica 5x sur les deux modèles, des batteries particulièrement généreuses culminant à 7000 mAh sur la version Pro, un accent important mis sur le confort visuel et de nouvelles fonctions photo et vidéo dopées à l’intelligence artificielle. Xiaomi inaugure également la fonction « Leica Live Moment », pensée pour transformer la photo mobile en outil de narration plus vivant et plus émotionnel.

Avec cette génération, Xiaomi cherche moins à révolutionner sa formule qu’à corriger les derniers points faibles de la série T, notamment en photographie et en autonomie, tout en faisant monter l’ensemble en gamme.

Xiaomi 17T : un modèle plus compact qui gagne en polyvalence

Le changement le plus visible sur le Xiaomi 17T concerne sans doute sa philosophie générale. Là où les précédentes générations adoptaient des formats très proches de la version Pro, Xiaomi opte cette fois pour un appareil plus compact et plus léger afin de séduire les utilisateurs recherchant une prise en main plus confortable.

Avec ses 157,6 x 75,2 x 8,17 mm pour 200 grammes, le smartphone adopte un gabarit plus contenu, associé à un écran AMOLED 1,5K de 6,59 pouces. La dalle conserve une luminosité maximale de 3500 nits, garantissant une bonne lisibilité en extérieur, tout en proposant un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour assurer une navigation fluide.

Mais la véritable évolution se situe surtout du côté de la photographie. Xiaomi démocratise enfin le téléobjectif Leica 5x au sein de toute la gamme. Jusqu’ici réservé aux modèles les plus onéreux, ce capteur 50 mégapixels stabilisé optiquement débarque désormais sur le modèle standard avec une focale équivalente à 115 mm. Le smartphone promet ainsi des clichés plus détaillés lors des zooms, un domaine où les anciens modèles de la série T accusaient parfois un certain retard face à la concurrence.

Le module téléobjectif permet également la macrophotographie à 30 centimètres et s’accompagne d’un zoom IA pouvant grimper jusqu’à 120x en numérique. Xiaomi conserve par ailleurs un capteur principal Light Fusion 800 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, épaulé par un ultra grand-angle Leica de 12 mégapixels.

Le constructeur mise aussi sur l’aspect créatif avec l’introduction de « Leica Live Moment ». Cette nouvelle fonctionnalité cherche à capturer non seulement l’instant précis, mais également le mouvement qui précède la prise de vue afin de donner davantage de contexte et d’émotion aux images. Xiaomi étend également cette approche au mode portrait grâce à Leica Live Portrait, qui conserve les mouvements du sujet tout en ajoutant un effet bokeh naturel.

Sous le capot, le Xiaomi 17T embarque un processeur MediaTek Dimensity 8500-Ultra gravé en 4 nm. Xiaomi promet des gains de performances notables, notamment en GPU et en intelligence artificielle, avec une meilleure gestion des jeux et du multitâche. L’appareil profite aussi d’une mémoire LPDDR5X et d’un stockage UFS 4.1 afin de garantir des débits élevés.

L’autre point fort concerne l’autonomie. Malgré son format plus compact, le smartphone intègre une batterie silicium-carbone de 6500 mAh, soit une hausse importante par rapport à la génération précédente. Xiaomi annonce environ une journée et demie d’utilisation classique, tandis que la charge rapide HyperCharge 67 W doit permettre de récupérer rapidement plusieurs heures d’autonomie.

Côté design, Xiaomi soigne davantage les détails avec des bordures affinées, un bloc photo plus discret et des finitions brossées plus premium. Le smartphone est proposé en noir, bleu, violet et blanc.

Xiaomi 17T Pro : une montée en gamme assumée

Avec le Xiaomi 17T Pro, Xiaomi vise clairement le terrain des smartphones premium les plus ambitieux du marché Android.

Le modèle Pro adopte un grand écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Xiaomi met particulièrement en avant le confort visuel avec une quadruple certification TÜV Rheinland pour la protection des yeux, ainsi qu’une nouvelle certification Intelligent Eye Care. Le smartphone peut même descendre jusqu’à une luminosité minimale d’un nit afin de limiter la fatigue oculaire dans l’obscurité.

Le design profite également de la technologie d’encapsulation LIPO, permettant d’obtenir des bordures extrêmement fines et symétriques de seulement 1,29 mm sur les quatre côtés. Malgré son énorme batterie, l’appareil conserve une épaisseur relativement contenue de 8,25 mm.

La photographie reste au cœur de l’expérience. Le Xiaomi 17T Pro utilise un capteur principal Light Fusion 950 de 50 mégapixels au format 1/1,31 pouce avec stabilisation optique et optique Leica Summilux. Le téléobjectif Leica 5x de 50 mégapixels complète l’ensemble, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

La partie vidéo progresse nettement. Xiaomi introduit pour la première fois dans la série T un mode cinématographique 4K à 60 images par seconde avec effet bokeh naturel. Le smartphone peut également filmer en 8K à 30 fps ou en 4K à 120 fps. Plusieurs outils créatifs font leur apparition, comme la cinématographie Freestyle ou encore Portrait Live.

Le Xiaomi 17T Pro bénéficie aussi d’un positionnement beaucoup plus ambitieux en matière de performances. Il embarque le MediaTek Dimensity 9500 gravé en 3 nm, associé à un système de refroidissement Xiaomi 3D IceLoop destiné à maintenir des températures maîtrisées lors des usages intensifs.

Mais c’est surtout la batterie qui impressionne. Xiaomi intègre ici une capacité de 7000 mAh, présentée comme la plus importante jamais embarquée par la marque sur un smartphone de cette catégorie. Le constructeur annonce près de deux jours d’autonomie en usage standard. La recharge HyperCharge 100 W en filaire et 50 W sans fil complète l’ensemble.

Le smartphone profite également d’une connectivité particulièrement moderne avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0 Dual Bluetooth, le NFC et une certification IP68.

Des prix en hausse et une stratégie plus premium

Cette montée en gamme se ressent également sur les tarifs. Le Xiaomi 17T est commercialisé à partir de 749,99 euros en version 12 Go + 256 Go, tandis que le Xiaomi 17T Pro débute à 899 euros en version 12 Go + 256 Go exclusivement sur le site de Xiaomi, et grimpe à 999,99 euros en version 12 Go + 512 Go.

Xiaomi accompagne toutefois ce lancement d’importantes offres de reprise pouvant atteindre 410 euros pour les utilisateurs échangeant un ancien modèle de la gamme T.

Le constructeur ajoute également plusieurs services inclus, parmi lesquels trois mois de Google One AI Premium avec 5 To de stockage cloud, trois mois de YouTube Premium ainsi que quatre mois de Spotify Premium.

Avec cette nouvelle génération, Xiaomi semble vouloir transformer la série T en véritable alternative premium capable de rivaliser plus directement avec les modèles les plus haut de gamme du marché Android. En améliorant simultanément la photographie, l’autonomie, l’écran et la finition, les Xiaomi 17T et 17T Pro affichent des ambitions bien plus élevées que leurs prédécesseurs.