02 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi bouscule le marché des smartphones pliables avec le MIX Flip

Xiaomi fait son entrée sur le marché français des smartphones pliants avec le Mix Flip. Le géant chinois entre désormais de plein pied dans la bataille des smartphones pliants, affichant de grandes ambitions pour concurrencer les leaders du marché.

Le Xiaomi MIX Flip se distingue par son écran extérieur de 4 pouces. Contrairement à certains de ses concurrents, le Mix Flip arbore un écran externe particulièrement généreux, offrant ainsi une plus grande surface d'affichage pour les notifications, les widgets et même certaines interactions.

Avec un design incurvé sur les quatre côtés et des spécifications haut de gamme telles qu'une résolution de 1,5K, une densité de pixels de 460PPI et une luminosité maximale de 3000 nits, cet écran offre une qualité d'affichage de haute qualité. L'utilisateur bénéficie ainsi d'une expérience visuelle cohérente, que ce soit sur l'écran principal ou sur l'écran secondaire.

Un véritable centre de commande à portée de main

Son écran extérieur devient un véritable centre de commande grâce à une interface repensée et intuitive. Plus de 200 applications sont optimisées pour l'écran extérieur, intégrant parfaitement le nouvel écosystème Human x Car x Home de la marque. Grâce à HyperOS, il est possible répondre aux messages, de consulter les notifications, contrôler la musique et bien plus encore, sans avoir à ouvrir le téléphone. Des gestes simples et intuitifs permettent aussi de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités.

De plus, l'intégration avec l'écosystème Xiaomi (véhicules électriques, maison connectée) et le support de l'intelligence artificielle HyperMind permettent une gestion plus facile et efficace des tâches et des appareils connectés.

Des performances au sommet

Le Xiaomi MIX Flip est propulsé par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3. Il dispose de douze giga-octets de mémoire vive. L'espace de stockage interne est de 512 gigaoctets ; Il n'est pas extensible avec une carte mémoire.

La marque a également mis au point un système de refroidissement 3D ultra-performant. Ce dernier, équipé d'une chambre à vapeur de 3 500 mm² et d'une structure en escalier, permet de maintenir le processeur à une température idéale en toutes circonstances.

Il est équipé de la batterie Surge de Xiaomi avec une densité énergétique de 780Wh/L et une capacité de 4780 mAh. Cette batterie gère le processus de charge et de décharge, prolongeant sa durée de vie et conservant au moins 80 % de sa capacité après 1 600 cycles.

Un système photographique innovant

Le Xiaomi Mix Flip se distingue par son système de caméra novateur. Les deux capteurs arrière de 50 mégapixels sont intégrés directement dans l'écran externe. La caméra principale, équipée du capteur Light-Fusion 800, capture des images détaillées grâce à son ouverture lumineuse de f/1.7. Le téléobjectif, quant à lui, permet un zoom optique x2 avec une ouverture de f/2.0, idéal pour les portraits ou les sujets éloignés. À l'intérieur, la caméra selfie de 32 mégapixels assure des autoportraits réussis avec un champ de vision de 89,6 degrés.

Lorsqu'il est fermé, le grand écran extérieur peut être utilisé avec les objectifs optiques Leica pour la photographie et la vidéo, offrant même un mode miroir. En mode " hover ", il peut capturer des photos de groupe, enregistrer des vidéos et créer des timelapse sans trépied. La prévisualisation de l'affichage extérieur pendant la prise de vue facilite le suivi en temps réel au niveau des ajustements.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi MIX Flip est disponible en 12+512 en noir et violet au prix de 1299€.