27 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi Buds 5 Pro : Xiaomi repousse les limites de l'audio sans fil

À l'occasion du lancement de ses nouveaux smartphones et tablettes, Xiaomi élargit sa gamme d’écouteurs true wireless avec les Buds 5 Pro, un modèle haut de gamme qui surpasse ses prédécesseurs. Ces écouteurs, qui se positionnent au-dessus des semi-ouverts Xiaomi Buds 5, intègrent une série d’innovations visant à améliorer l’expérience audio et les fonctionnalités intelligentes.

Un son précis grâce à une architecture acoustique 3 voies

Les Xiaomi Buds 5 Pro s'appuient sur une nouvelle conception acoustique inédite avec un système 3 voies, qui combine un transducteur à double aimant de 11 mm, un tweeter PZT, et un transducteur planaire. Cette configuration permet une séparation plus précise des différentes gammes de fréquences, garantissant une réduction significative de la distorsion sonore. Pour une restitution sans perte des flux Hi-Res, un double DAC (convertisseur numérique-analogique) a été intégré.

Des technologies audio avancées et une connectivité optimisée

Les Buds 5 Pro ne sont pas seulement des écouteurs, mais un véritable concentré de technologies audio. Xiaomi a intégré des modes sonores Harman AudioEFX, et un mode d’audio spatial personnalisable avec suivi de la tête pour une immersion totale. En termes de connectivité, ces écouteurs abandonnent le LDAC au profit des codecs aptX Adaptive et aptX Lossless, permettant une transmission audio de haute qualité avec une latence réduite. Le multipoint est également supporté pour une connexion simultanée à plusieurs appareils.

Innovation avec l'IA et améliorations de réduction de bruit

Xiaomi a fait un grand pas en avant avec l’introduction de fonctions innovantes, telles que la traduction en temps réel alimentée par Hyper AI, disponible dès le deuxième trimestre 2025. Ces écouteurs intègrent également un système de réduction de bruit hybride jusqu'à 55 dB, un net progrès par rapport aux 48 dB des Buds 4 Pro. Cette fonctionnalité, réglable sur plusieurs niveaux, est accompagnée de trois modes transparence pour mieux s'adapter aux différents environnements.

Autonomie prolongée et commandes intelligentes

L’autonomie des Buds 5 Pro a été optimisée, offrant jusqu’à 40 heures d’écoute avec le boîtier de charge, soit deux heures de plus que les Buds 4 Pro. De plus, une charge rapide permet d'obtenir 4,5 heures d'écoute en seulement 10 minutes. Ces écouteurs sont également équipés de microphones optimisés par IA pour des appels clairs, ainsi que de commandes tactiles personnalisables via l’application Xiaomi Earbuds.

La version Wi-Fi : pour les audiophiles

Xiaomi propose une version Wi-Fi des Buds 5 Pro, qui exploite la technologie Qualcomm XPAN pour une connexion sans fil haut débit et une transmission sans perte en 96 kHz/24 bits. Cette version offre une qualité sonore inégalée, avec un débit de 4,2 Mbps pour une écoute fidèle et immersive. Les Buds 5 Pro (Wi-Fi) reprennent la configuration à trois haut-parleurs de la version classique, mais ne sont disponibles qu’en noir.

Prix et disponibilité

Les Xiaomi Buds 5 Pro sont disponibles à partir de 199,99 € (blanc et titane) pour la version Bluetooth, et 219,99 € (noir) pour la version Wi-Fi.