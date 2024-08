09 août 2024 à 00h00 par La rédaction | 09 août 2024 à 04h13

Xiaomi complète sa gamme : le Redmi Pad Pro 5G est enfin disponible

Avec la Redmi Pad Pro 5G, Xiaomi comble une lacune en lui ajoutant la compatibilité 5G trois mois après la version WiFi.

La Redmi Pad Pro 5G est dotée d'un grand écran de 12,1 pouces à 120 Hz, avec un format 16:10 et une résolution de 2,5K (2560 x 1600) en 249ppi. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz de cette tablette permet une expérience fluide pour toutes les applications. La tablette est également équipée de quatre haut-parleurs stéréo intégrés Dolby Atmos.

En plus de sa compatibilité 4G/5G, elle dispose du WiFi 6E et Bluetooth 5.2. Propulsée par le Snapdragon 7s Gen 2, la Redmi Pad Pro 5G, avec son système Xiaomi HyperOS, permet de partager facilement des fichiers, des photos et de connecter tous vos appareils. Elle dispose également d'un GPS. Elle embarque 6 ou 8G de RAM LPDDR4x et 128 ou 256 Go de stockage UFS 2.2, et des capteurs photo de 8 mégapixels à double face.

Sa batterie est de 10000mAh (typ) et sa charge rapide va jusqu'à 33W.

La Redmi Pad Pro 5G est compatible avec le Redmi Smart Keyboard et le Redmi Smart Pen. Le Redmi Smart Pen est doté d'une sensibilité à la pression de 4096 niveaux et d'une fréquence de 240 Hz, créant ainsi une expérience d'écriture plus naturelle. Sa batterie de 80mAh (typ) permet une utilisation pouvant aller jusqu'à 12 heures avec une seule charge.

Quant au Redmi Smart Keyboard, il offre une expérience de frappe confortable, semblable à celle d'un PC, grâce à un espacement des touches de 19 mm, il est également équipé d'un

porte-stylo facilitant le transport du Redmi Smart Pen.

Prix et disponibilité

La Redmi Pad Pro 5G 6+128 Go est disponible en gris sur Mi.com et prochainement sur Amazon au prix de 379 €.