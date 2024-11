25 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi dévoile les Smart Band 9 Pro et Active : santé et sport au poignet

Xiaomi poursuit sa série de bracelets connectés avec le lancement du Smart Band 9 Pro et Smart Band 9 Active. Dotés de fonctionnalités avancées, ils permettent aux utilisateurs de surveiller en temps réel leurs activités sportives et de suivre leurs constantes vitales au quotidien.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro dispose d'un écran AMOLED quadrilatéral à bords étroits avec un rapport écran/corps de 77%. L'écran a une résolution de 336x480 pixels et une luminosité automatique pouvant atteindre 1200 nits afin de garantir une visibilité optimale quelle que soit la lumière ambiante. Alimenté par une batterie de 350 mAh, le Xiaomi Smart Band 9 Pro offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation normale.

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro est doté de fonctions de suivi de la santé améliorées avec un suivi de la fréquence cardiaque, de l'oxygène du sang et du niveau de stress. Le bracelet prend en charge la gestion du sommeil, offrant des rapports détaillés et des suggestions personnalisées pour améliorer ce dernier. Il offre également plus de 150 modes sportifs, ainsi qu'un suivi personnalisé de la charge d'entraînement et des temps de récupération. Ce bracelet intègre le GNSS pour un suivi précis en extérieur et un coach sportif personnel avec des exercices en animation 3D pour se motiver.

Vous avez le choix entre des bracelets en TPU, en cuir et magnétiques. Le Xiaomi Smart Band 9 Pro est au prix de 79,99€.

Xiaomi Smart Band 9 Active

Le Xiaomi Smart Band 9 Active offre quant à lui une autonomie de 18 jours en utilisation normale. Sa batterie est de 300mAh avec une technologie d'optimisation de l'énergie permettent aux utilisateurs de bénéficier d'un suivi ininterrompu sur de longues périodes. L'écran TFT est de 1,47 pouce, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

La surveillance santé tout au long de la journée comprend la fréquence cardiaque, l'oxygénation du sang et le suivi du sommeil. Le suivi automatique de l'oxygène dans le sang permet des mises à jour de santé en temps réel, tandis que la fonction complète de suivi du sommeil évalue les étapes du sommeil pour donner des recommandations personnalisées. 50 modes sportifs sont proposés et sa résistance à l'eau est de 5ATM.

Le bracelet est disponible en plusieurs couleurs, dont Noir, Beige, Rose poudré, Jaune et Phosphorescent, avec plus de 100 cadrans de montre personnalisables.

Le Xiaomi Smart Band 9 Active est disponible au prix de 29,99€.