11 avril 2021 à 05h00 par Philippe | 12 avril 2021 à 06h00

Xiaomi dévoile les Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite

Deux nouveaux membres de la famille Mi 11 en version "Lite" débarquent en France : le Mi 11 Lite 5G et le Mi 11 Lite. Dotés d'un écran AMOLED DotDisplay de 6,55 pouces avec prise en charge de la technologie TrueColor 10 bits, les Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite produisent 1,07 milliard de couleurs. Cela permet une gradation plus douce et une transition plus naturelle entre les teintes, minimisant les bandes et réduisant les imperfections de l'image, quel que soit l'angle de vue de l'écran.

Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz et quant au taux d'échantillonnage tactile, il est de 240 Hz. Grâce à la gamme de couleurs DCI-P3, les performances en termes de couleurs sont mieux optimisées et offrent une précision et une meilleure rétention des couleurs. En plus, le Mi 11 Lite 5G embarque le HDR10+, ce qui permet d'obtenir des images plus contrastées.

Ces deux modèles sont équipés de doubles haut-parleurs certifiés Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless.

Le Mi 11 Lite 5G est pourvu d'une puce Qualcomm 5G Snapdragon 780G et le Mi 11 Lite dispose du processeur Qualcomm Snapdragon 732G avec une gravure en 8 nm et la technologie LiquidCool qui permet à l'appareil de conserver des performances optimales même en cas d'utilisation intense, comme les longues sessions de jeu.

Ils embarquant tous les deux une batterie de 4 250 mAh et sont compatibles avec le système de charge rapide de 33 W.

Le Mi 11 Lite 5G et le Mi 11 Lite sont dotés d'une triple caméra arrière avec un appareil principal de 64 MP et un capteur de 1/1,97 pouces. Une caméra ultra grand-angle de 8 MP et un module macro de 5 MP complètent la configuration à trois caméras, permettant aux utilisateurs de prendre des photos de paysages larges ou des photos macro rapprochées avec plus de détails.

Le mode nuit a été amélioré pour répondre aux conditions de faible luminosité. Il permet aux modules grand angle et frontal (20 MP pour le Mi 11 Lite 5G et 16 MP pour le Mi 11 Lite) d'améliorer par exemple des selfies nocturnes avec une luminosité plus élevée avec un meilleur contraste et plus de détails. Les caméras arborent également plusieurs nouveaux modes et filtres vidéo.

Leur épaisseur est de 6,81 mm et ils pèsent 159 grammes. Grâce à une découpe très fine pour la caméra frontale, le Mi 11 Lite 5G et le Mi 11 Lite bénéficient d'une bordure ultra-mince de 1,88 mm sur le dessus et les côtés. Ils sont protégés par le Corning Gorilla Glass 6 (Mi 11 Lite 5G) et le Corning Gorilla Glass 5 (Mi 11 Lite) pour mieux résister aux chocs et aux rayures.

Prix et disponibilités

Le Mi 11 Lite 5G existe en trois coloris : Noir truffe, Vert menthe et Jaune agrume au prix de 399,99€. Le Mi 11 Lite est commercialisé au prix de 349,99€ (6+128) et à 329,99€ pour la version 6+64 Go. Il est également disponible en 3 coloris : Boba Black, Bubblegum Blue et Peach Pink.