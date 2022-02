01 février 2022 à 00h15 par Philippe

Xiaomi dévoile quatre nouveaux smartphones : Redmi Note 11, Note 11 S, Note 11 Pro et Note 11 5G

Le fabricant Xiaomi vient d'annoncer le lancement de la série Redmi Note 11, avec quatre nouveaux smartphones : Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S et Redmi Note 11.

Les appareils photo des Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11S ont pour principal atout d'être équipés de capteurs principaux de 108 MP Samsung HM2 (1/1,52"). Leur caméra principale utilise la technologie UltraPixel ainsi que la double sensibilité ISO native pour offrir des images incroyables avec une plage dynamique et une précision des couleurs plus élevées même en basse lumière.

Ils disposent d'une caméra ultra grand-angle de 8 MP et d'une caméra macro de 2 MP pour photographier de très près les détails. De plus, le capteur de profondeur de 2 MP des Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S et Redmi Note 11 peuvent un effet bokeh naturel en mode portrait. La nouvelle série est également équipée d'une caméra frontale de 16 MP pour des selfies.

Un écran AMOLED optimisée

Ils bénéficient d'un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu'à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 360 Hz. Avec une taille d'écran de 6,67 pouces et 6,43 pouces, la série est équipée d'un écran FHD+ AMOLED DotDisplay avec une large gamme de couleurs DCI-P3, offrant des couleurs et des détails plus éclatants, tout en atteignant jusqu'à 1200 nits pour garantir la clarté de l'écran même en plein jour.

Le Redmi Note 11 Pro 5G est alimenté par le processeur octa-core Snapdragon 695 offrant une connectivité 5G. La technologie de traitement est de 6 nm et la vitesse d'horloge va jusqu'à 2,2 GHz. Les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11S sont propulsés avec le processeur octa-core MediaTek Helio G96 qui dispose jusqu'à 8 Go de RAM. Le Redmi Note 11 est doté, quant à lui, d'un processeur Snapdragon 680 gravé en 6 nm pour offrir des performances supérieures tout en économisant de l'énergie.

De plus, les quatre smartphones de la série Redmi Note 11 sont équipés d'une batterie de grande capacité de 5 000 mAh. En plus de cette grande batterie, le Redmi Note 11 Pro 5G et le Redmi Note 11 Pro bénéficient de la charge rapide 67W, qui ne prend que 15 minutes pour charger de moitié la batterie. Les Redmi Note 11S et Redmi Note 11 sont dotés de la fonction de charge rapide 33W Pro, qui permet de recharger la batterie à 100 % en une heure environ.

Prix et disponibilités

Les prix et disponibilités France seront communiqués ultérieurement. Le Redmi Note 11 Pro 5G (6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB) et le Redmi Note 11 Pro (6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB) seront disponibles courant février 2022.

Le Redmi Note 11S (6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB) et le Redmi Note 11 (4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB) seront disponibles fin janvier 2022.