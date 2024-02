28 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Xiaomi dévoile sa nouvelle collection de montres et bracelets connectés

La nouvelle collection de montres et bracelets connectés de Xiaomi est désormais disponible. Dévoilée en même temps que la série Xiaomi 14, cette nouvelle gamme inclut le Xiaomi Smart Band 8 Pro, la Xiaomi Watch S3, et la Xiaomi Watch 2, et promet d'enrichir l'expérience des utilisateurs dans chaque aspect de leur vie : pour le sport, la santé et le bien-être.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro offre une personnalisation améliorée, avec un suivi poussé des performances sportives, une surveillance de l'état de santé ainsi que d'autres fonctionnalités connectées pour une expérience utilisateur d'exception alliant style et praticité.

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro est doté d'un nouvel écran rectangulaire AMOLED de 1,74 pouce avec un taux de rafraîchissement amélioré de 60 Hz et une résolution de 336×480 pixels. Ce bracelet connecté mesure 9,99 mm d'épaisseur et pèse 22,5 grammes. Son cadran arbore un contour métallique, protégé par un verre avant Corning Gorilla Glass Victus.

Le bracelet est également équipé d'un capteur de lumière qui prend en charge l'ajustement automatique de la luminosité ambiante, afin de garantir un affichage lisible facilement et dans diverses conditions d'éclairage.

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro, disponible en noir ou en argenté, peut recevoir des bracelets interchangeables avec différentes matières. Il propose également une sélection de plus de 200 cadrans.

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro donne accès à un suivi sportif de niveau professionnel, avec une sélection de plus de 150 modes sportifs au choix. Il répond aux intérêts de chacun avec de nombreux exercices. Pour les amateurs de course à pied, la fonction de course connectée permet de définir la vitesse souhaitée avant de partir, envoyant des rappels de rythme pour les aider à continuer sur leur lancée. L'appareil propose également 10 leçons de course, avec des conseils scientifiques et intuitifs pendant les séances d'entraînement. Aussi, l'animation 3D d'exercices intégrée fournit des conseils visuels et clairs pour l'échauffement et l'étirement, pour mieux préparer son corps à l'activité.

Le bracelet connecté est également équipé de fonctions de surveillance de la santé. Amélioré par un nouveau module de surveillance de la fréquence cardiaque à 4 canaux, ce dernier est doté d'une technologie avancée qui utilise plusieurs capteurs pour surveiller en continu la fréquence cardiaque et enregistre les données en temps réel.

Le Xiaomi Smart Band 8 Pro intègre une batterie de 289mAh. Avec une utilisation quotidienne, il peut durer jusqu'à 14 jours, soit 2 jours de plus que l'ancienne génération. Ce qui assure une utilisation prolongée sans avoir à trop le recharger. Le bracelet connecté comprend également un système de positionnement GNSS qui permet aux utilisateurs de toujours connaître leur localisation, même sans leur téléphone. Le Xiaomi Smart Band 8 Pro certifié 5ATM est équipé de l'assistant vocal Alexa et de la fonctionnalité "trouver le téléphone mobile".

La Xiaomi Smart Band 8 Pro est commercialisée à 79,99€.

Xiaomi Watch S3

Dotée d'un grand écran rond AMOLED de 1,43 pouce et d'un cadre léger en alliage d'aluminium, la Xiaomi Watch S3 reprend le design des montres classiques. La Xiaomi Watch S3 offre aux utilisateurs un nouveau niveau de customisation, avec des lunettes et des bracelets interchangeables. Il suffit de tourner la lunette pour la changer et créer un cadran unique. Il est possible d'ajouter plus de 180 cadrans gratuits la possibilité d'incruster automatiquement des images, en important des données photos pour créer un cadran personnalisé et unique.

La Xiaomi Watch S3 profite du nouveau système Xiaomi HyperOS. La montre dispose d'une autonomie de batterie ultra-longue pouvant aller jusqu'à 15 jours. Elle se charge rapidement et propose jusqu'à deux jours d'utilisation en seulement 5 minutes de charge. Autre nouveauté, il est désormais possible d'effectuer des opérations personnalisées à l'aide d'une seule main. Grâce à divers mouvements du poignet, les utilisateurs peuvent contrôler leur téléphone en rejetant des appels, en vérifiant la météo ou en prenant des photos.10

Pour ce qui est des performances sportives, la Xiaomi Watch S3 propose une nouveauté avec des modes sports d'hiver, à retrouver parmi ses 150 modes sportifs. Les utilisateurs peuvent ainsi vivre une meilleure expérience grâce au mode ski qui offre un positionnement précis avec une réception d'antenne améliorée et le système GNSS bi-bande L1+L5. Elle propose également 10 parcours de course pour aider les coureurs de différents niveaux à optimiser leur performance, qu'ils cherchent à augmenter leur endurance ou juste à brûler des calories.

Elle propose aussi des capacités avancées de suivi de la santé, avec un module de surveillance de la fréquence cardiaque à 12 canaux qui la mesure plus précisément que les modèles précédents. La montre inclut également une nouvelle fonction appelée l'Animal du Sommeil. En analysant les données du sommeil des 7 derniers jours, la montre génère un "Animal de Sommeil" à l'image de ce dernier.

La Xiaomi Watch S3 est au prix de 149,99€.

Xiaomi Watch 2

Équipée de Google Wear OS, la Xiaomi Watch 2 intègre 5 des applications les plus souvent utilisées et prend en charge plus de 200 applications tierces. La Xiaomi Watch 2 est alimentée par la plateforme Snapdragon W5+Gen 1 pour wearable. Son autonomie peut aller jusqu'à 65 heures lors d'une utilisation normale grâce à une batterie de 495mAh et un stockage de 32G.

La Xiaomi Watch 2 dispose d'un écran AMOLED de 1,43" et d'un cadre intermédiaire en alliage d'aluminium. Elle pèse 37g et elle est également disponible avec un bracelet noir ou argenté et avec différentes matières.

Pour la première fois, la Xiaomi Watch 2 intègre une commande à distance de la caméra de son smartphone, afin de prévisualiser l'image directement sur le poignet pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Une fonction particulièrement utile pour les passionnés de photographie.

La Xiaomi Watch 2 prend en charge plus de 160 modes sportifs, dont des nouveaux modes dédiés au sport d'hiver. Elle peut enregistrer la distance et la vitesse moyenne de chaque glisse et même cartographier les pistes de ski. Le GNSS bi-bande L1+L5 aide les utilisateurs à se localiser avec précision dans la neige ou d'autres environnements difficiles. Après s'être associé à Strava, Xiaomi a étendu sa collaboration avec Suunto sur la Xiaomi Watch 2. Cette collaboration permet aux utilisateurs de synchroniser facilement leurs données sportives et du sommeil entre Mi Fitness et ces applications, assurant un enregistrement des données sans interruption lors de l'utilisation de la Xiaomi Watch 2.

La Xiaomi Watch 2 offre également une expérience de suivi de la santé améliorée et très précise avec une mise à jour de son système de surveillance de la fréquence cardiaque à 12 canaux. Son algorithme qui surveille le sommeil intègre les données d'oxygène sanguin et de respiration. L'application Mi Fitness propose également l'intrigante fonctionnalité des Animaux du Sommeil qui crée un animal représentatif de son modèle de sommeil.

La Xiaomi Watch 2 est vendue au prix de 199,99€.