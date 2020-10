08 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

Xiaomi dévoile sa série Mi 10T avec trois nouveaux smartphones

La famille Mi 10 s'agrandit : le constructeur chinois Xiaomi vient de lancer les successeurs des Mi 9T avec deux nouveaux smartphones : les Mi 10T Pro, Mi 10T et Mi 10T Lite.

A l'instar de Samsung, Xiaomi a joué un rôle important dans le développement du segment des appareils photo de 108MP. Xiaomi a non seulement lancé un appareil photo pour smartphone de 108MP mais a également déployé des logiciels de photographie au cours de cette année. L'arrivée du Mi 10T Pro prend désormais en charge de la stabilisation optique en vidéo (OIS) et la 8K. Le Mi 10T Pro propose une configuration triple caméras avec un module principal de 108 mégapixels, une caméra ultra grand-angle de 13MP et une caméra macro de 5MP. La caméra frontale est de 20 MP.

Le Mi 10T Pro dispose de six modes d'exposition longues : la fonction Moving crowd permet de se focaliser sur un objet stable en floutant l'environnement autour, alors que la fonction Star Trails crée un effet de ciel étoilé tourbillonnant. Photo Clones capture quatre clichés en une seule photo. De plus, la fonction Timed Burst permet aux utilisateurs de configurer des prises de photo avec un intervalle précis de temps et qui peut également être converti en vidéo. Trois nouveaux filtres photo voient le jour : Cyberpunk, Gold vibes et Black Ice.

Le Mi 10T Pro et Mi 10T offrent également de nouvelles fonctionnalités vidéo comme Dual Video qui permet d'enregistrer simultanément avec la caméra avant et arrière. Le vidéo selfie Time-lapse donne la possibilité de créer un effet d'avance rapide pour des réaliser des vlogs.

Le Mi 10T est également doté d'une configuration triple caméras avec un appareil photo principal de 64MP, une caméra ultra grand-angle de 13MP et une caméra macro de 5MP. Le Mi 10T s'appuie sur des technologies existantes de Xiaomi, disposent de nouvelles fonctionnalités logicielles de photographie dynamiques.

Pour ce qui est de la taille, Xiaomi propose un écran de 6,67 pouces à la définition Full HD+ et un ratio 20:9 sur ces trois modèles. Les Mi 10T Pro et Mi 10T offrent un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les taux de rafraîchissement sont souvent synonymes de surconsommation d'énergie et de fréquences d'images irrégulières, l'affichage AdaptiveSync de Xiaomi s'adapte automatiquement à la fréquence d'images du contenu. Grâce à la technologie MEMC (Motion Estimation / Motion Compensation), les smartphones incorporent des images intermédiaires dans les vidéos à faible fréquence d'images rendant ainsi les vidéos plus fluides et sans saccades.

Le mode de lecture 3.0 simule la texture du papier afin de protéger vos yeux, tandis que l'affichage Sunlight 3.0 améliore automatiquement le contraste et ajuste la saturation dynamique des couleurs en extérieur. Grâce à un capteur de lumière ambiante de 360° intégré, l'écran règle la luminosité, même en cas de rétro-éclairage.

Les Mi 10T Pro et Mi 10T possèdent un processeur Qualcomm Snapdragon 865 ainsi qu'une connectivité 5G. Les Mi 10T Pro et Mi 10T disposent d'une batterie de 5 000 mAh. La technologie MMT (Middle middle tab) et la charge de 33W accélère la recharge via le chargeur de 33W inclus.

Quant au Mi 10T Lite, la quad caméra du Mi 10T Lite arbore un appareil photo principal de 64MP, une caméra ultra grand-angle de 8MP, une caméra macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2MP. Il profite de six modes d'exposition longue, le Time-lapse selfie, le Timed Burst et le Dual Video. De plus, vous deviendrez les rois et reines des selfies grâce à la caméra frontale de 16MP.

Son taux de rafraîchissement de 120Hz permet au Mi 10T Lite d'adapter automatiquement le taux de rafraîchissement approprié en fonction du contenu visualisé. Pour les plus studieux qui lisent beaucoup sur leur smartphone et qui se soucient de leurs yeux, le Mi 10T Lite est doté du mode de lecture 3.0 (comme dans le Mi 10T Pro et le Mi 10T), permettant d'éviter la fatigue oculaire.

Il est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 750G et de la 5G. Sa batterie a une capacité de 4 820 mAh et elle profite d'une charge rapide de 33W.

Prix et disponibilité :

Le Mi 10T Pro Mi 10T et Mi 10T Lite seront disponibles à partir du 26 octobre 2020. Le Mi 10T Pro sera proposé en deux versions 8 + 128 Go et 8 + 256 Go aux prix respectifs de 569,90€ et 599,90€. Le Mi 10T sera disponible au prix de 499,90€ (6 + 128 Go). Ces deux smartphones sont déclinés en trois coloris (Gris Lunaire, Noir Cosmique, Bleu Aurore). En ce qui concerne le Mi 10T Lite, il sera commercialisé aux tarifs de 299,90€ (6 + 64 Go) et 329,90€ (6 + 128 Go).