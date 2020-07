08 juillet 2020 à 06h00 par Philippe

Xiaomi dévoile la version lite et 5G du Mi 10

Xiaomi a annoncé la commercialisation du dernier né en version "light" de la série Mi 10 : le Mi 10 Lite 5G. Héritant de l'écran et des propriétés caméra de la série Mi 10, le Mi 10 Lite 5G embarque une quad-caméra IA et un capteur principal à 48MP, ainsi qu'un écran Amoled de 6,57 pouces bénéficiant de la technologie TrueColor. Le smartphone propose le mode Nuit 2.0, l'IA Dynamic Skyscaping et le mode Vlog.

Ce petit dernier est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G 5G et d'un modem X52 intégré. Le Mi 10 Lite offre une connectivité 5G grâce à sa puce Kyro 475 et à la combinaison RAM et stockage de LPDDR4x et UFS 2.1.

Le Mi 10 Lite 5G est soutenu par une batterie à 4160 mAh et une capacité de charge rapide à 20W, ainsi que d'un support FFC et QC3.5.

Prix et disponibilité

Le Mi 10 Lite 5G est disponible en Bleu Boréal, Gris Cosmos et Blanc Céleste sur mi.com, Mi Store, SFR, Bouygues Télécom, Orange, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Leclerc, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC et Welcom.

Il est commercialisé en 2 versions à 379,90€ (6GB+64 GB) et 399,90€ (6GB+128GB).