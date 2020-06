08 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Xiaomi étoffe sa gamme avec les Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro

Le fabricant chinois Xiaomi a dévoilé deux nouveaux smartphones les Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro. Doté d'une configuration de quatre caméras à l'arrière, le capteur principal à 64MP du Redmi Note 9 Pro permet de capturer des clichés nets en ultra haute définition. L'APN est d'ailleurs complété par un objectif ultra grand angle de 8MP et un objectif macro de 5MP ainsi que d'un capteur de profondeur 2MP pour réaliser des plans rapprochés avec un bokeh.

Le Redmi Note 9 se pare d'une caméra intégrée de 16MP, et son nouveau mode selfie slow motion capture des vidéos au ralenti pour les réseaux sociaux. Le Redmi Note 9 ne lésine pas non plus sur la photo avec un capteur principal de 48MP ainsi qu'un objectif ultra grand angle de 8MP. Il est complété d'un capteur macro de 2MP et d'un objectif de profondeur de 2MP. De face, la caméra à 13MP est discrètement positionnée.

Les portraits cinématographiques et le mode vidéo des Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 peuvent filmer du contenu avec un rapport d'aspect de 2,39 :1 (le format habituellement utilisé dans les films). De même, avec six options de kaléidoscope différentes, il est possible de facilement produire des vidéos.

La batterie du Redmi Note 9 Pro a une capacité de 5020 mAh. Le smartphone offre une charge rapide de 30W grâce au chargeur intégré de 33W qui permet d'atteindre les 57% en 30 minutes. Le Redmi Note 9, quant à lui, intègre également une batterie de 5020mAh et supporte la charge rapide à 18W.

Le Redmi Note 9 Pro dispose du processeur Snapdragon 720G de Qualcomm et jusqu'à 2,3 GHz; Il a été conçu avec une technologie de processus de 8nm.

Un moteur à vibration linéaire sur l'axe en Z vient équilibrer le Redmi Note 9 Pro : celle-ci crée en effet 120 effets de vibration en fonction de l'action de l'utilisateur, avec différentes vibrations pour les photos, les captures d'écran, les notifications, les paramètres d'horloge, etc.

Sous son capot, on retrouve sur le Redmi Note 9 le processeur MediaTek Helio G85. Il se compose également d'un processeur 2x A75 2,0 GHz, 6x A55 1,8 GHz et d'un ARM G52 MC2 à environ 1000 MHz, ainsi que d'un processeur graphique Manhattan 3.0 à environ 25 images par seconde, offrant des performances quotidiennes ultra-fluides.

Le Redmi Note 9 Pro est doté d'un écran DotDisplay de 6,67 pouces sans encoche. Un capteur d'empreintes digitales monté sur le côté rend l'appareil plus facilement accessible.

Le Redmi Note 9, pour sa part, affiche un nouveau look avec le DotDisplay immersif de 6,53 pouces protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5 sur le devant.

Les Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 proposent tous deux un éventail d'autres fonctionnalités : NFC multifonctionnel, prise casque de 3,5 mm et blaster IR. Les smartphones sont par ailleurs certifiés TÜV Rheinland à faible lumière bleue pour un confort oculaire durable et un nano revêtement anti éclaboussures pour parer aux déversements accidentels.

Enfin, les Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro sont disponible en trois coloris : Gris de Minuit, Vert Forêt et Blanc Polaire.

Prix et disponibilités

A partir du 9 juin, le Redmi Note 9 sera disponible au prix de 199,90€ pour la version 3GB+64GB, et 299,90€ pour la version 6GB+128GB en ce qui concerne le Redmi Note 9 Pro. Ces deux smartphones seront commercialisés chez Bouygues Telecom, Fnac, Darty, SFR, Free, Orange, Boulanger, Auchan, Carrefour, Leclerc, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC, Mi.com et Mi Store.