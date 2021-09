22 septembre 2021 à 06h15 par Philippe

Xiaomi frappe fort avec les modèles 11T, le 11T Pro et 11 Lite 5G NE

Xiaomi vient de lever le voile sur les 11T, le 11T Pro et le 11 Lite 5G NE, trois smartphones 5G bien équipés qui visent le marché du milieu et du haut de gamme. La série Xiaomi 11T se distingue au niveau de la photographie et de la vidéographie sur smartphone en proposant un grand nombre de fonctionnalités, avec par exemple " Cinemagic ". Le Xiaomi 11 Lite 5G NE quant à lui, est un smartphone haut de gamme qui se démarque par son design ultraplat et son poids.

Xiaomi 11T Pro

Le Xiaomi 11T Pro est le premier smartphone de la marque à être lancé avec la technologie Xiaomi HyperCharge de 120W. Cette technologie permet une charge à 100 % en 17 minutes. Cela a été rendu possible grâce à des technologies telles que les pompes de charge doubles, la structure de la batterie à deux cellules, le MTW, l'application de graphène sur la batterie Li-ion et la technologie Mi-FC.

La sécurité de la batterie est garantie par une certification TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, 34 fonctions de charge et de sécurité de la batterie, une surveillance de la température en temps réel et d'autres nouvelles mesures. Le tout est combiné avec le processeur Qualcomm Snapdragon 888.

Le Xiaomi 11T Pro dispose également d'une configuration à trois caméras avec un grand angle de qualité professionnelle de 108MP, un telemacro 2x et un objectif ultra grand angle de 120°. En plus de cela, le smartphone est doté des modes AI Cinema en un clic, l'enregistrement 8K et HDR10+, permettant aux utilisateurs de capturer des séquences avec la même technologie ISO que l'on retrouve dans les appareils photo numériques.

Le Xiaomi 11T Pro est équipé d'un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+ 120Hz classé DisplayMate A+, TrueColor, Dolby Vision et HDR10+, qui met en valeur plus d'un milliard de couleurs. Il affiche une luminosité de 1000 nits, un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 480Hz. Ce modèle est protégé par le verre Corning Gorilla Glass Victus.

Par ailleurs, l'écran est également doté de plusieurs fonctions de soins oculaires pour protéger les utilisateurs de la fatigue oculaire, comme le True Display qui ajuste automatiquement la température des couleurs en fonction des conditions environnantes, ainsi que le mode de lecture 3.0. Le Xiaomi 11T Pro est également doté d'un système audio immersif Dolby Atmos et de deux haut-parleurs dédiés avec SOUND BY Harman Kardon.

Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T profite d'un triple appareil photo doté d'un grand angle haute résolution de 108 Mpx, d'un ultra grand angle de 120° et d'un télémacro 2x. Le smartphone combine cela avec ses modes cinéma AI, disponibles en un clic pour distiller les astuces des professionnels du cinéma comme l'arrêt sur image, le zoom magique et d'autres types de plans compliqués, tandis que le moindre son prend vie de manière visuelle avec le zoom audio.

L'écran AMOLED 6,67 pouces 120 Hz du Xiaomi 11T offre également le HDR10+. Il est doté d'un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 480 Hz.

Ce smartphone est équipé du chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra économe en énergie, d'une batterie de 5000mAh et une charge turbo filaire de 67W qui permet d'atteindre 100% en 36 minutes.

Les Xiaomi 11T Pro et Xiaomi 11T sont disponibles en 3 couleurs avec une finition brossée, en gris météorite, blanc clair de lune et bleu céleste. Le prix commence à partir de 499 euros pour le Xiaomi 11T et 649 euros pour le Xiaomi 11T Pro.

Le Xiaomi 11T est disponible en deux variantes, 8GB+128GB, 8GB+256GB. Les variantes du Xiaomi 11T Pro comprennent 8GB+128GB, 8GB+256GB et 12GB+256GB.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE mesure 6,81 mm et pèse 158 grammes. Son design ultra fin est accentué par une épaisseur de 1,88 mm sur les bords supérieurs et latéraux, ainsi que par quatre choix de couleurs. Alors que Truffle Black, Bubblegum Blue et Peach Pink font leur retour, Xiaomi ajoute une toute nouvelle couleur - Snowflake White, un blanc mat et givré semblable à la neige fraîchement tombée.

L'écran AMOLED DotDisplay est de 6,55 pouces. Il prend en charge de la technologie TrueColor 10 bits et la technologie Dolby Vision. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est doté d'un appareil photo principal de 64 Mpx, d'un appareil photo ultra grand angle de 8 Mpx et d'un appareil photo télémacro de 5 Mpx. Il profite aussi de nombreuses fonctions telles que le cinéma AI disponible en un clic, les filtres vidéo cinématographiques et un nouveau mode Vlog.

Son processeur 5G est un Qualcomm Snapdragon 778G. L'appareil est également équipé d'une batterie de 4 250 mAh et d'un système de charge rapide de 33 W.

A partir de 369 euros, le Xiaomi 11 Lite 5G NE se décline en trois variantes : 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB.