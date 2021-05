21 mai 2021 à 08h49 par Philippe

Xiaomi lance en France trois nouveaux smartphones

La marque chinoise Xiaomi vient de dévoiler trois nouveaux smartphones : les Mi 11 Ultra, Mi 11i et Redmi Note 10 5G.

Mi 11 Ultra

Le Mi 11 Ultra est dédié à la photographie professionnelle sur smartphone. En effet, la caméra principale de 50 MP du Mi 11 Ultra arbore le GN2 de Samsung, un capteur haut de gamme développé conjointement par Xiaomi et Samsung. Propulsé par le Ultra Night Photos de Xiaomi, un algorithme de photographie de nuit, le Mi 11 Ultra peut prendre des clichés lumineux et détaillés avec 0,02 lux de lumière. Le Mi 11 Ultra est également le premier smartphone Xiaomi à adopter un système d'autofocus laser multipoint direct Time-of-Flight à 64 zones de détection, lui permettant de faire le point plus rapidement avec un champ de vision plus large.

Il est également doté d'un objectif périscope à zoom optique 48 MP x5, intégrant un zoom hybride x10 et un zoom numérique x120. L'objectif ultra grand angle 48 MP n'est pas en reste : le même capteur Sony IMX586 permet de capturer un champ de vision large de 128°.

Les trois caméras prennent en charge la vidéo 8K 24 fps et le capteur principal prend en charge le HDR. Le Mi 11 Ultra intègre les technologies Dual Native ISO Fusion et Stagger-HDR.

Le Mi 11 Ultra dispose d'un écran DotDisplay incurvé WQHD+ Samsung AMOLED de 6,81 pouces à 120Hz. L'écran offre une luminosité maximale de 1 700 nits et peut reproduire 1,07 milliard de couleurs, permettant une gradation des couleurs plus douce et plus naturelle. Ce modèle prend en charge le Dolby Vision et le HDR10+. La résolution est de 3200 x 1440 pixels. La fréquence de rafraîchissement est de 120Hz et la fréquence d'échantillonnage tactile est de 480Hz. L'écran est également très résistant aux chutes et aux rayures grâce au Corning Gorilla Glass Victus.

Autre nouveauté, un petit écran secondaire à l'arrière sert non seulement d'affichage permanent en présentant des informations clés telles que la date, l'heure et les notifications, mais peut également servir de miroir à selfie lors de la prise de photos.

Côté son, le Mi 11 Ultra dispose de deux haut-parleurs, poursuivant la collaboration SON PAR Harman Kardon initiée avec le Mi 11. Le Mi 11 Ultra a été conçu avec des haut parleurs super-linéaire 1216P personnalisée lui permettant d'atteindre une amplitude de 0,8mm max.

Il peut se charger à 100% en 36 minutes avec la technologie de charge turbo filaire et sans fil de 67W. La batterie du Mi 11 Ultra est construite avec un nouveau type de matériau : les cathodes de nano oxyde de silicium de deuxième génération. Ce matériau possède dix fois la capacité de stockage au lithium-ion des cathodes en graphite traditionnelles, augmentant ainsi la densité d'énergie.

Le Mi 11 Ultra est conçu avec un dos en céramique. L'appareil est disponible en deux coloris : Blanc Marbre et Noir Céramique. Le Mi 11 Ultra est résistant à la poussière et à l'eau, il est certifié IP682. Afin d'atteindre la norme IP68, le Mi 11 Ultra utilise une soupape de décharge à haute perméabilité. De même, le smartphone a été testé pour sa résistance à l'immersion dans l'eau douce jusqu'à 1,5m de profondeur pendant 30 minutes. Il intègre également des alertes d'humidité du port de charge.

Ce smartphone est cadencé par le processeur flagship Snapdragon 888 de Qualcomm et dispose d'un système de stockage LPDDR5 + UFS 3.1. Par ailleurs, les performances de la plateforme mobile sont renforcées par un système de dissipation thermique. Le Mi 11 Ultra intègre la nouvelle technologie de refroidissement triphasé de Xiaomi.

Le Mi 11 Ultra 5G est disponible en version 12GB+256GB au prix de 1199,90€.

Mi 11i 5G

Le Mi 11i 5G est équipé du processeur de Qualcomm 888 qui bénéficie d'une gravure en 5nm. La plateforme mobile est la première à adopter un cœur ultra-large ARM Cortex-X1, permettant d'augmenter les performances de l'appareil. Le smartphone embarque également les capacités de mémoire flash LPDDR5 et de stockage UFS 3.1.

Il est compatible avec la dernière génération Wi-Fi 6 avec une bande passante qui a été portée à 160 MHz. Le codage MAQ 4096 assure une plus grande densité de données, ce qui permet d'augmenter les vitesses maximales jusqu'à 2,89 Gbps sur ce modèle. Le Mi 11i peut donc maintenir une connexion Wi-Fi stable à haut débit, à faible latence, même dans des environnements réseau complexes avec plusieurs appareils connectés.

Le Mi 11i dispose d'un écran plat avec une face avant en verre. Son épaisseur est de 7,8 mm et son lecteur d'empreintes digitales est latéral. Son écran AMOLED DotDisplay est de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran Samsung E4 AMOLED peut atteindre une luminosité maximale de 1300nits tout en consommant peu d'énergie.

Le Mi 11i 5G est pourvu d'une triple caméra arrière HD de 108MP, offrant des photos de haute qualité même en faible luminosité grâce au Super Pixel 9- en-1 2,1 µm. De plus, la technologie Dual Native ISO lui permet de saisir un niveau de détail élevé dans les zones sombres de l'image même dans des conditions d'éclairage intense tout en évitant la surexposition des zones très éclairées. La caméra principale est accompagnée d'un capteur ultra grand angle 119° adapté pour prendre des photos de paysages, de bâtiments et en groupe. Enfin, l'appareil télémacro de 5 MP est doté d'une longueur focale équivalente à 50mm, ce qui permet un meilleur agrandissement et une mise au point plus nette.

Le Mi 11i 5G a été conçu avec des fonctionnalités pour améliorer la qualité des films : contrairement à la configuration standard à deux microphones de la plupart des smartphones, le Mi 11i 5G adopte une configuration à trois microphones, permettant l'Audio Zoom. Les utilisateurs peuvent ainsi capter un son clair de scènes lointaines en zoomant simplement sur un objet ou une personne avec la caméra. L'appareil peut capturer des vidéos en 8K et filmer la nuit avec une bonne qualité avec le mode Ultra Night Video.

Alimenté par une batterie de 4 520 mAh, le Mi 11i est compatible avec la charge rapide de 33W, qui lui permet de charger la batterie à 100% en 52 minutes. Dernier point, il dispose de doubles haut-parleurs certifiés Dolby Atmos.

Le Mi 11i 5G est disponible en trois coloris : Argent Célestiel, Blanc Glacial et Noir Cosmique en version 8+256 Go au prix de 699,90€.

Note 10 5G

Ce modèle est équipé d'une puce MediaTek Dimensity 700 5G gravé en 7nm et peut prendre en charge une double carte SIM 5G fait du Redmi Note 10 5G.

Le Redmi Note 10 5G profite d'un écran FHD+ DotDisplay de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement AdaptiveSync de 90Hz. A l'instar des autres modèles de la gamme, le Redmi Note 10 5G ne lésine pas non plus sur la photo, avec une configuration comprenant une caméra principale de 48MP, un capteur macro 2MP pour les gros plans ainsi qu'un capteur de profondeur 2MP pour les portraits. Le smartphone est équipé du mode time lapse, une nouveauté qui vient compléter les modes préexistants : slow motion, nuit et ralenti. Le Redmi Note 10 5G sera disponible en quatre coloris : Argent Chromé, Gris Graphite, Bleu Crépuscule et Vert Aurore.

Le Redmi Note 10 5G est disponible en version 4+64 Go au prix de 229,90€.