02 juin 2021 à 07h05 par Philippe

Xiaomi lance le Mi Smart Band 6

Xiaomi vient de dévoiler sa dernière génération de sa gamme de bracelets connectés : la Mi Smart Band 6. Ce nouveau bracelet dispose d'un écran tactile AMOLED de 1,5 pouces avec une résolution de 326 PPP. Le Mi Smart Band 6 propose désormais plus de 60 thèmes.

Cette nouvelle édition double également ses options pour inclure un total de 30 types d'activités. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de plus d'activités comme les étirements et le HIIT, essayer des sports comme la gymnastique ou même tester des activités, telles que la Zumba et la danse de rue. L'appareil offre aussi une détection automatique pour 6 activités courantes.

Le Mi Smart Band 6 dispose de plusieurs fonctionnalités de suivi améliorées. Cette version comprend un capteur d'oxygénation du sang (SpO2) qui permet une surveillance de la fréquence cardiaque, ainsi qu'une amélioration de suivi du sommeil, y compris une détection des phases de sommeil paradoxal. Le bracelet permet également une surveillance du stress.

Le Mi Smart Band 6 offre jusqu'à 14 jours d'autonomie et se recharge grâce à son port magnétique. Ce bracelet peut résister à une pression de 5 ATM (environ 50 mètres sous l'eau).

Le bracelet est disponible au prix de 59,99€.