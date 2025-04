04 avril 2025 à 06h26 par La rédaction | 04 avril 2025 à 09h23

Xiaomi lance le POCO M7 Pro 5G : performance et 5G à petit prix

Après avoir marqué les esprits avec les Poco F7 Pro et F7 Ultra, Xiaomi revient sur le devant de la scène avec un modèle plus abordable mais tout aussi prometteur : le POCO M7 Pro 5G. À mi-chemin entre performance et accessibilité, ce nouveau smartphone s’impose déjà comme une référence incontournable de l’entrée de gamme boostée à la 5G.

Un écran AMOLED de haute volée

Premier argument de taille : l’écran AMOLED de 6,67 pouces. Avec une résolution Full HD+ (2400x1080), un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 2160 Hz, et surtout une luminosité maximale de 2 100 nits, le POCO M7 Pro 5G garantit une lisibilité optimale en toute situation, même en plein soleil. L’ensemble est complété par une certification TÜV Rheinland pour la réduction de la lumière bleue, sans scintillement, ainsi qu’une protection visuelle adaptée aux cycles circadiens.

Puissance et autonomie au rendez-vous

Sous le capot, le POCO M7 Pro 5G embarque le MediaTek Dimensity 7025 Ultra, une puce compatible 5G qui se distingue par ses performances solides dans cette gamme de prix. Associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4X (extensible virtuellement jusqu'à 24 Go) et 256 Go de stockage UFS 2.2, il assure une navigation fluide, des temps de chargement plus réduits et une meilleure gestion multitâche.

L’autonomie est confiée à une batterie de 5 110 mAh, certifiée TÜV Rheinland pour sa longévité (jusqu’à 1 600 cycles sans perte majeure d’efficacité). Elle est compatible avec la charge rapide 45 W, permettant de retrouver 60 % de batterie en 30 minutes.

Un capteur photo Sony pour des clichés soignés

Côté photo, Xiaomi mise sur la qualité avec un capteur principal Sony IMX882 de 50 MP (1/1,95", ouverture f/1,5), équipé d'une double stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS). Il capture jusqu'à 29,8 % de lumière en plus par rapport à ses prédécesseurs, assurant des images nettes même en mouvement, y compris dans des conditions de faible luminosité.

Le module photo est enrichi d’un capteur de profondeur de 2 MP pour des effets bokeh, tandis que la caméra frontale de 20 MP dispose d’un mode grand-angle intelligent (AI 0.8X) idéal pour les selfies de groupe.

Parmi les atouts photo notables : zoom 2x In-Sensor, Zoom AI, mode nuit RAW Ultra-Sense, et outils IA comme AI Erase, AI Sky ou AI Bokeh, pilotés par le moteur d’imagerie maison POCO.

Design soigné et robustesse certifiée

Le POCO M7 Pro 5G adopte un design moderne, fin (7,99 mm) et léger (190 g), avec des bords plats, un dos incurvé texturé façon roche, et un module photo transparent au style 3D. Trois coloris sont disponibles : vert, argent et violet.

En plus de son esthétique travaillée, le smartphone affiche une certification IP64, garantissant une protection contre les éclaboussures et la poussière — un vrai plus dans ce segment de prix.

Une expérience enrichie et connectée

Fonctionnant sous HyperOS basé sur Android 14, le POCO M7 Pro 5G propose une interface fluide, même si Xiaomi ne promet que deux ans de mises à jour majeures. Autre nouveauté : l’intégration de Google Gemini, l’assistant IA qui permet de rédiger, apprendre, brainstormer et organiser son quotidien directement depuis le smartphone.

Côté audio, le POCO M7 Pro 5G offre une expérience immersive grâce à ses haut-parleurs stéréo, compatibles Dolby Atmos et Hi-Res Audio, avec un volume boosté jusqu’à 300 %.

Prix et disponibilité

Le POCO M7 Pro 5G 8 Go + 256 Go est à 243 € et la version 12 Go + 256 Go est à 263 €.