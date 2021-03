08 mars 2021 à 06h00 par Philippe

Xiaomi lance sa nouvelle gamme Redmi Note 10

La marque chinoise vient de dévoiler trois nouveaux smartphones de milieu de gamme : les Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 et Redmi Note 10 5G.

Redmi Note 10 Pro

Le Redmi Note 10 Pro est le premier de la gamme à intégrer un capteur 108MP et un écran AMOLED 120Hz. En effet, ce modèle propose un capteur principal de 108MP, combinant les technologies de binning 9 en 1 et Dual native ISO pour capturer les détails plus précis. Grâce au mode nuit 2.0 optimisé par l'algorithme multi-images RAW, les utilisateurs peuvent également saisir des images dans des environnements faiblement éclairés.

De plus, le Redmi Note 10 Pro propose la prise de vue time-lapse et télémacro. Parmi les autres nouveautés de la gamme Redmi Note, on peut aussi citer les modes Photo Clone, Video Clone et Pose Longue pour un partage sur les réseaux sociaux encore plus divertissant.

Ce smartphone est disponible en trois coloris : Gris Onyx, Bleu Glacier et Bronze Gradient. Son verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant, le protège contre des rayures disgracieuses.

Côté performances, le Redmi Note 10 Pro embarque un processeur 4G Qualcomm Snapdragon 732G. Sa batterie est de 5020 mAh compatible avec la charge rapide à 33W permettant de réduire le temps de charge.

Redmi Note 10S et Redmi Note 10

Les Redmi Note 10S et Redmi Note 10 sont équipés d'un écran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces. A l'instar du Redmi Note 10 Pro, ces deux nouvelles déclinaisons présentent de nouvelles caractéristiques telles qu'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, une batterie de 5000 mAh et la charge rapide à 33W, une captation lumineuse à 360° et deux haut-parleurs de pointe.

Les Redmi Note 10S et Redmi Note 10 ont une configuration quad-caméra comprenant un capteur ultra grand angle de 8MP pour les photos de groupe, un capteur macro 2MP pour les gros plans ainsi qu'un capteur de profondeur 2MP pour les portraits. La caméra principale de du Redmi Note 10S est de 64MP. Le Redmi Note 10 n'est pas non plus en reste grâce à sa caméra principale de 48MP. Les deux smartphones sont équipés du mode time lapse, une nouveauté qui vient compléter les modes préexistants : slow motion, nuit et ralenti.

Le Redmi Note 10S est doté du processeur MediaTek Helio G95. Le Redmi Note 10, quant à lui, opère avec le nouveau Qualcomm Snapdragon 678.

Redmi Note 10 5G

Ce modèle prend en charge un écran AdaptiveSync DotDisplay 90Hz de 6,5 pouces. Son capteur principal est de 48MP complété par un capteur macro 2MP ainsi qu'un capteur de profondeur de 2MPs. La batterie de 5000 mAh est compatible avec la charge rapide à 18W.

Le Redmi Note 10 sera disponible en France mi-mars au prix de 199,90€ en 4+128 Go. Les prix et disponibilités France des autres smartphones seront communiqués par Xiaomi le 16 mars.