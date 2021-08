23 août 2021 à 02h44 par Philippe

Xiaomi est leader sur le marché des smartphones en France au deuxième trimestre 2021

Canalys, le principal cabinet d'études de marché mondial, a publié son rapport (sell-in shipments, Q2 2021 France) sur le marché des smartphones pour le deuxième trimestre en France, dans lequel Xiaomi a pris la première place avec une part de marché de 30% et une croissance annuelle de 82%, devenant ainsi pour la première fois en France le principal fournisseur de smartphones dans l'Hexagone.



Ces chiffres confirment les bons résultats de la marque en France avec une progression de 21% à 30% comparé au 1er trimestre 2021.

Parmi les smartphones les plus populaires en France, on retrouve le Mi 11i, un smartphone aux capacités haut de gamme mais au tarif contenu, ou encore la série Redmi Note 10 dont le Redmi Note 10 5G.

L'expansion de Xiaomi se poursuit dans le monde : en effet, selon les dernières données mondiales de Canalys, Xiaomi se développe également rapidement sur le marché global avec une croissance de plus de 300% par an sur le marché sud-américain, de plus de 150% par an en Afrique et de plus de 50% par an en Europe occidentale.

Selon la dernière annonce des résultats du premier trimestre 2021 de Xiaomi, les smartphones de Xiaomi sont entrés dans plus de 100 marchés dans le monde, se sont classés n°1 en termes de part de marché des smartphones sur 12 marchés et se sont classés n°2 en Europe, sans oublier l'Inde, pays dans lequel la marque est n°1 depuis plusieurs années.