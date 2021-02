16 février 2021 à 06h00 par Philippe

Le Xiaomi Mi 11 5G, un smartphone équipé d'un appareil photo de 108 MP et d'un chargeur 55 W

Xiaomi lance désormais en France son nouveau smartphone Mi 11. Le Mi 11 n'est pas un modèle inconnu puisqu'il a déjà été dévoilé en Asie fin décembre 2020. Ce smartphone concentre à lui seul toutes les dernières technologies du fabricant chinois. Ce modèle haute de gamme dédié à la photo est le premier smartphone Android à bénéficier du processeur Snapdragon 888. Ce nouveau fleuron de la marque se distingue par sa triple-caméra arrière de 108 MP, sa bonne qualité audio et sa recharge sans fil de 50 W.

En effet, sa triple caméra au dos de l'appareil est composée d'un capteur grand angle principal de 108 MP, d'un capteur ultra grand angle de 13 MP et d'un objectif télé macro de 5 MP. La caméra frontale est quant à elle de 20 MP. Le Mi 11 arbore également une panoplie de nouvelles innovations comme le mode nuit amélioré sur l'ensemble des capteurs du smartphone.

De même, la technologie du mode nuit pour la vidéo améliore la réduction de bruit en RAW, afin d'obtenir des photos plus claires en basse luminosité. Les 6 fonctionnalités cinéma IA facilitent les rendus artistiques : Parallel World permet de dupliquer et d'inverser les prises de vues pour donner un effet miroir, tandis que l'option Freeze Frame Video capture et clone les images vidéo pour créer un rendu figé dans le temps. Enfin, les cinéphiles apprécieront le mode Magic Zoom pour créer l'illusion d'un zoom avant et arrière simultané, un effet prisé par les réalisateurs de thrillers.

Le Mi 11 intègre également la technologie HDR10+. Le mode Pro Time-lapse ajuste la vitesse d'obturation, l'ISO, l'ouverture et la valeur d'exposition pour faire face même aux situations d'éclairage complexes. Ce niveau de contrôle inclut aussi les retouches grâce à des fonctionnalités avancées comme AI Erase 2.0 qui offre aux utilisateurs la possibilité de supprimer les objets et lignes indésirables.

Il est doté d'un écran AMOLED DotDisplay 120 Hz de 6,81 pouces avec une haute résolution WQHD+ et une technologie de couleur 10 bits. Bénéficiant d'un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz et d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran, le Mi 11 permet aux utilisateurs de déverrouiller en douceur et rapidement leur appareil sans encoches ou lunettes intrusives bloquant l'affichage. Le Mi 11 profite de bords lisses avec une finition en verre à l'arrière.

Avec ses deux haut-parleurs Harman Kardon, le Mi 11 offre un son cinématographique haut de gamme et son écran Corning Gorilla Glass Victus le protège contre les chutes. Le Mi 11 adopte une double finition givrée antireflet Bleu Horizon et Gris de Minuit.

Équipé du système de refroidissement LiquidCool, le Mi 11 permet de mieux gérer les sessions de gaming extrêmes et les opérations gourmandes sans surchauffe. En outre, sa batterie de 4600 mAh et la combinaison de recharge 55 W filaire via le chargeur 55 W GaN inclus avec le téléphone, 50 W sans fil et 10 W de charge inversée a améliorent son autonomie. Il mesure 164,3 x 74,6 x 8 mm et pèse 196 grammes.

Le Mi 11 est disponible en deux versions : 8GB+128GB et 8GB+256GB au prix respectifs de 749 et 799 €.