14 janvier 2021 à 05h00 par Philippe | 14 janvier 2021 à 08h32

La Xiaomi Mi Watch Lite : une montre connectée pour les sportifs

Xiaomi vient d'annoncer la disponibilité en France de la nouvelle Mi Watch Lite. Cette montre connectée a été conçue pour les amateurs de fitness et offre une surveillance de la santé et un affichage de la condition physique de l'utilisateur.

Elle intègre un GPS et la fonction d'altitude et de pression atmosphérique. Cette montre connectée Xiaomi permet d'enregistrer des informations précises des entraînements pour la course, le vélo, la natation et même la marche. La fonction de réglage automatique de la luminosité donne la possibilité d'avoir un œil sur vos données de santé quelles que soient les conditions d'éclairage. 11 modes d'entraînement différents sont disponibles dont la course en extérieur, le tapis roulant, le cyclisme extérieur et intérieur, le trekking, la natation en piscine.

Sa fonction de surveillance de la fréquence cardiaque suit les pulsations par minute, quant à la fonction de surveillance du sommeil permet de suivre la qualité des nuits de son utilisateur. Parmi les autres fonctionnalités, la montre affiche les notifications avec les emoji, les notifications météo, l'horloge et l'alarme.

La Mi Watch Lite est équipée d'un écran de 1,4 pouces avec une résolution d'écran de 320x320 avec 5 propositions de cadrans par défaut. Elle dispose d'une batterie de 230 mAh qui peut durer jusqu'à 9 jours, avec 2 heures de charge.

La montre est disponible en blanc, bleu et noir avec un prix de lancement à 49,99€ jusqu'au 24 janvier puis à 69,99€.