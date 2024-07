24 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

Xiaomi Mix Flip : un nouveau venu dans la course aux smartphones pliables

Xiaomi se lance à son tour dans la course aux téléphones pliants avec le Mix Flip, un modèle à clapet qui se démarque par son design élégant et ses caractéristiques techniques solides.

Dès le premier regard, le Xiaomi Mix Flip séduit par son élégance et ses caractéristiques remarquables.

Sa finesse est indéniable: avec seulement 7,8 mm d'épaisseur lorsqu'il est déplié et 15,99 mm lorsqu'il est refermé, il se glisse facilement dans la poche ou le sac à main. Sa légèreté est également appréciable, puisqu'il ne pèse que 192 grammes.

Un écran externe performant

L'écran externe de 4,01 pouces est l'un des véritables atouts de ce smartphone pliable. Il occupe la moitié de la surface avant lorsqu'il est refermé, il permet d'accéder à de nombreuses fonctionnalités sans avoir à ouvrir le téléphone.

Grâce à une conception ingénieuse, les widgets peuvent afficher non seulement l'heure, la météo et le nombre de pas effectués, mais aussi permettre de contrôler la musique et d'accéder aux applications récemment utilisées. Dans des scénarios tels que l'appel d'un taxi, la livraison de nourriture, les vols ou les trains, les widgets basculent automatiquement vers l'affichage des notifications, mettant à jour les informations d'état en temps réel.

Mais pour une utilisation vraiment fluide des applications, il fallait encore faire des efforts. C'est là que le Xiaomi MIX Flip arrive avec son écran externe All Around Liquid de 4 pouces et son design incurvé sur les quatre bords. L'interface a été repensée pour que cet écran externe devienne un véritable smartphone miniature, vous d'accéder aux applis préférées sans même ouvrir le clapet.

L' écran AMOLED LTPO est de 6,86 pouces à l'intérieur du Mix Flip, offrant une luminosité maximale de 1600 nits avec des pics pouvant atteindre 3000 nits. Son taux de rafraîchissement est variable de 1 à 120 Hz.

Performances et autonomie

Le Xiaomi MIX Flip bénéficie d'une batterie Surge performante de 4780 mAh compatible avec la charge rapide 67W. La technologie de gestion de la batterie Xiaomi Surge optimise le processus de charge et de décharge, pour une meilleure longévité. Grâce à ses propriétés d'auto-préservation, la batterie conserve au moins 80% de sa capacité après 1 600 cycles de charge.

Avec cette configuration, le Xiaomi MIX Flip offre une durée de vie de la batterie comparable aux smartphones non pliables, pour une expérience utilisateur sans compromis.

Connectivité et communication

Le Xiaomi MIX Flip bénéficie de la même technologie d'antenne basse fréquence que le Xiaomi 14 Ultra, complétée par la puce d'amélioration du signal Xiaomi Surge T1.

Cette combinaison, associée à l'architecture d'antenne et aux optimisations réseau avancées de Xiaomi HyperOS, dote le smartphone d'une capacité d'auto-apprentissage assurant une communication plus fluide quel que soit la position de l'appareil. De plus, il prend en charge les technologies de pointe Wi-Fi 7 et 5G-A.

Le Xiaomi MIX Flip offre également des capacités d'affichage simultané pour la traduction hors ligne de l'IA sur les deux écrans intérieurs et extérieurs.

Le Xiaomi MIX Flip est doté de matériaux en fibre composite développés par Xiaomi. Le cadre central utilise le même alliage d'aluminium 6M42 que le MIX Fold 4 ; Xiaomi Shield Glass et le verre flexible ultra-fin d'UTG protègent les écrans extérieur et intérieur. Pour sa part, la charnière résiste à 500 000 pliages et dépliages.

Photographie

Au dos, ou à l'avant une fois plié, le Xiaomi Mix Flip arbore un double capteur photo. La caméra principale de 50 mégapixels (f/1,7) est accompagnée d'un téléobjectif 2x (équivalent 46 mm, f/2,0), également de 50 mégapixels. La caméra selfie se distingue par sa haute résolution de 32 mégapixels (f/2.0).

Le Xiaomi MIX Flip est équipé d'objectifs Summilux de nouvelle génération Xiaomi x Leica. La caméra principale utilise le capteur à plage dynamique élevée Light Fusion 800. Cela comprend aussi le téléobjectif flottant Leica unique de 47 mm dans un appareil compact et pliable avec une distance de mise au point minimale de 9 cm.

Le Xiaomi MIX Flip intègre également la plate-forme de photographie informatique grand modèle Xiaomi AISP, prenant en charge les scénarios d'imagerie avec jusqu'à 60 TOPS de puissance de traitement.

Lorsqu'il est fermé, le grand écran extérieur peut être utilisé avec les deux objectifs optiques Leica pour la photographie et la vidéo et il prend même en charge un mode miroir. En mode " hover ", il n'est pas nécessaire d'utiliser un trépied, ce qui permet de prendre des photos de groupe, d'enregistrer des vidéos et de faire des timelapse.

Il prend également en charge la prévisualisation de l'affichage extérieur pendant la prise de vue, ce qui permet de surveiller et d'ajuster en temps réel tout en aidant à capturer la photo. Xiaomi a également conçu le Xiaomi Photography Kit, qui, une fois connecté, permet de prendre des photos et de les imprimer instantanément.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi MIX Flip est pour l'instant en Chine en Blanc, Noir, Violet et en fibre de nylon en trois versions (12GB + 256GB), 12GB + 512GB, 16GB + 1TB aux prix respectifs de 5999 yuans (758 €), 6499 yuans (820 €), 7299 yuans (922 €).