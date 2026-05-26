26 mai 2026 à 00h00 par Philippe

Xiaomi muscle son entrée de gamme avec la REDMI Pad 2 9,7'' et la REDMI Watch 6

À l’approche de l’été, Xiaomi enrichit son catalogue en France avec deux nouveaux produits pensés pour la mobilité et les usages du quotidien. D’un côté, la REDMI Pad 2 9,7’’ entend séduire les utilisateurs à la recherche d’une tablette compacte, performante et abordable. De l’autre, la REDMI Watch 6 mise sur l’autonomie, la connectivité et le suivi sportif pour s’imposer dans l’univers très concurrentiel des montres connectées accessibles.

Avec ces deux nouveautés, le constructeur chinois poursuit sa stratégie consistant à démocratiser des fonctionnalités habituellement réservées à des appareils plus premium, tout en renforçant l’intégration de son écosystème HyperOS.

REDMI Pad 2 9,7’’ : une tablette plus compacte qui gagne en puissance

Un écran 2K pensé pour le divertissement mobile

Avec cette nouvelle génération de tablette compacte, Xiaomi met clairement l’accent sur l’expérience multimédia. La REDMI Pad 2 9,7’’ embarque un écran 2K capable d’afficher des images détaillées et des couleurs plus riches, avec l’ambition d’offrir une immersion renforcée pour le streaming vidéo, les jeux mobiles ou encore la navigation web.

Le constructeur insiste également sur la fluidité de l’affichage grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un argument encore relativement rare sur ce segment tarifaire. En usage quotidien, cela doit permettre des animations plus naturelles et un défilement plus agréable dans les applications ou les réseaux sociaux.

Xiaomi n’oublie pas non plus le confort visuel. La tablette bénéficie d’une triple certification TÜV Rheinland destinée à réduire la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée. Sa luminosité pouvant atteindre 600 nits en extérieur doit également améliorer la lisibilité en plein soleil, un point particulièrement important pour un appareil pensé pour la mobilité.

Snapdragon 6s Gen 2 : davantage de performances et une meilleure autonomie

Sous le capot, la REDMI Pad 2 9,7’’ adopte la plateforme Snapdragon 6s 4G Gen 2. Gravée en 6 nm, cette puce octa-core promet une hausse notable des performances par rapport à la génération précédente, avec un score AnTuTu annoncé au-delà des 400 000 points.

Xiaomi met notamment en avant une amélioration de 34 % de la puissance globale ainsi qu’une meilleure gestion thermique, destinée à maintenir des performances stables même lors d’usages intensifs comme le multitâche ou le jeu.

L’autonomie constitue également l’un des axes majeurs de cette nouvelle tablette. Avec une batterie de 7 600 mAh, la marque évoque jusqu’à 1,7 jour d’utilisation. De quoi envisager plusieurs heures de streaming, de navigation ou de travail léger sans avoir à rechercher constamment un chargeur.

HyperOS 3 et un écosystème toujours plus connecté

Comme les derniers produits de la marque, la REDMI Pad 2 9,7’’ fonctionne sous Xiaomi HyperOS 3. Cette nouvelle version du système met l’accent sur la personnalisation et l’interconnexion entre les appareils de l’écosystème Xiaomi.

Parmi les fonctions mises en avant figure notamment le presse-papiers partagé, qui facilite le transfert de contenus entre un smartphone Xiaomi et la tablette. Xiaomi intègre également la fonction “Entourer pour chercher” de Google, permettant d’effectuer rapidement une recherche à partir d’un élément affiché à l’écran.

Un design fin et plus robuste

La REDMI Pad 2 9,7’’ adopte un format compact avec une épaisseur annoncée de seulement 7,4 mm. Xiaomi propose deux coloris : gris graphite et argent, et distingue légèrement le design de la version 4G avec un module photo vertical en forme de goutte d’eau.

Le constructeur affirme également avoir soumis l’appareil à plus de 40 tests de résistance afin de garantir une meilleure durabilité dans un usage nomade.

Prix et disponibilité

La REDMI Pad 2 9,7’’ est commercialisée dans une configuration 4 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 229,90 euros.

REDMI Watch 6 : Xiaomi mise sur l’autonomie et la connectivité

Un écran AMOLED lumineux dans un boîtier affiné

Avec la REDMI Watch 6, Xiaomi poursuit son offensive sur le marché des montres connectées accessibles. Le fabricant mise ici sur un design plus fin et une expérience visuelle renforcée.

La montre embarque un écran AMOLED de 2,07 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Xiaomi annonce une luminosité maximale de 2 000 nits afin d’assurer une bonne visibilité même en extérieur et sous un fort ensoleillement.

Le boîtier en aluminium de 9,9 mm d’épaisseur cherche quant à lui à combiner légèreté et confort au quotidien. Une couronne rotative avec retour haptique vient compléter l’interface tactile pour faciliter la navigation dans les menus.

Une version NFC pour les paiements et les transports

Xiaomi décline sa montre en deux variantes : une version standard et une REDMI Watch 6 NFC.

Cette dernière permet notamment d’effectuer des paiements sans contact directement depuis le poignet ou d’utiliser certains services de transport compatibles. Les deux modèles profitent de Xiaomi HyperOS 3 et intègrent un haut-parleur ainsi qu’un microphone pour gérer des appels Bluetooth via la connexion avec un smartphone.

La compatibilité Bluetooth 5.4 doit également assurer une connexion plus stable et moins énergivore.

Plus de 150 modes sportifs et jusqu’à 24 jours d’autonomie

La REDMI Watch 6 se positionne également comme une montre orientée sport et bien-être. Xiaomi annonce plus de 150 modes d’activité physique ainsi qu’un système GNSS double bande compatible avec cinq systèmes satellites, dont GPS et Galileo, pour améliorer la précision du suivi des déplacements.

La montre intègre aussi les fonctions désormais incontournables du segment : suivi de la fréquence cardiaque, analyse du sommeil et mesure du taux d’oxygène dans le sang.

Étanche jusqu’à 5 ATM, elle peut accompagner les activités aquatiques du quotidien. Mais c’est surtout sur l’autonomie que Xiaomi cherche à se démarquer. La marque annonce jusqu’à 12 jours d’utilisation classique et jusqu’à 24 jours en mode économie d’énergie.

Prix et disponibilité

La REDMI Watch 6 est disponible en noir, gris et bleu au prix de 99,99 euros. La version NFC est quant à elle proposée à 119,99 euros.