30 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi officialise la Redmi Pad 2 Pro, une tablette 12 pouces à partir de 349 €

Xiaomi enrichit son catalogue de tablettes avec l’arrivée de la série Redmi Pad 2 Pro, dévoilée officiellement après plusieurs jours de rumeurs et de fuites. Trois modèles composent cette nouvelle famille : la Redmi Pad 2 Pro standard, la Redmi Pad 2 Pro Version Verre Mat et la Redmi Pad 2 Pro 5G. Avec ce lancement, la marque chinoise entend séduire les amateurs de streaming, de jeux vidéo et de productivité légère, en proposant une expérience complète sur un écran XXL.

Un design affiné et un écran pensé pour l’immersion

La Redmi Pad 2 Pro mise avant tout sur son grand écran de 12,1 pouces au format 2.5K, compatible Dolby Vision. Le taux de rafraîchissement adaptatif atteint 120 Hz, offrant une fluidité bienvenue aussi bien pour le visionnage de films que pour le jeu ou le multitâche. Pour réduire la fatigue oculaire, Xiaomi a intégré les technologies DC Dimming et trois certifications TÜV Rheinland, garantissant une meilleure protection contre la lumière bleue et les scintillements.

Une déclinaison originale baptisée Verre Mat introduit un revêtement AG nano-texturé capable de réduire les reflets jusqu’à 97 %. Cette finition, plus sobre et fonctionnelle, vise les utilisateurs adeptes de lecture, de dessin ou de prise de notes dans des environnements lumineux.

Côté design, la tablette adopte un châssis unibody en métal, avec des dimensions de 279,8 x 181,65 x 7,5 mm et un poids avoisinant les 600 grammes. Elle est disponible en plusieurs finitions : gris, argent et violet pour la version standard, tandis que la déclinaison Verre Mat se limite au gris. La version 5G est également proposée en gris uniquement.

Audio immersif et connectivité renforcée

Pour accompagner cet affichage XXL, Xiaomi a intégré un système audio composé de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et Hi-Res Audio. Une option permet même d’amplifier le volume jusqu’à 300 %, de quoi garantir une restitution claire, même en environnement bruyant.

Côté photo, la série embarque deux capteurs de 8 MP à l’arrière (13 MP pour la version 5G, avec une ouverture f/2.2 et un capteur plus grand) et 8 MP à l’avant pour les appels vidéo et les selfies.

La compatibilité 5G sur l’un des modèles ouvre la porte à une tablette toujours connectée, adaptée aux usages en mobilité.

Une autonomie record et des performances solides

La batterie de 12 000 mAh est l’un des points forts de la Redmi Pad 2 Pro. Elle figure parmi les plus imposantes jamais intégrées à une tablette Xiaomi, promettant de longues heures de visionnage et de jeu. La charge rapide 33 W est au rendez-vous, tout comme la charge inversée filaire 27 W, permettant d’alimenter ponctuellement un smartphone ou un autre appareil.

Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 7s Gen 4, gravée en 4 nm. Cette plateforme mobile assure un bon compromis entre efficacité énergétique et puissance, avec des performances suffisantes pour le multitâche et les applications gourmandes. Le stockage est extensible jusqu’à 2 To via microSD, un atout rare sur ce segment.

HyperOS et intégration à l’écosystème Xiaomi

La tablette tourne sous Xiaomi HyperOS, le système d’exploitation maison de la marque, qui permet une intégration poussée avec l’écosystème Xiaomi. Parmi les fonctionnalités mises en avant, on retrouve :

synchronisation des appels et du presse-papiers partagé ,

, Home screen+ , qui permet d’accéder aux applications et fichiers du smartphone directement depuis la tablette,

, qui permet d’accéder aux applications et fichiers du smartphone directement depuis la tablette, Cross-device cameras, pour utiliser les caméras d’autres appareils Xiaomi lors d’un appel ou d’un streaming multi-angle.

À cela s’ajoutent des outils proposés par Google, comme Gemini (l’assistant IA) et la fonction Circle to Search (Entourer pour chercher), qui enrichissent l’expérience utilisateur.

Accessoires et productivité

Xiaomi accompagne sa tablette d’une série d’accessoires dédiés :

Redmi Smart Pen (69,9 €), offrant une écriture fluide avec 4096 niveaux de pression et une latence de l’ordre de la milliseconde,

(69,9 €), offrant une écriture fluide avec 4096 niveaux de pression et une latence de l’ordre de la milliseconde, Clavier Redmi Pad 2 Pro (99,9 €), conçu pour offrir un confort de frappe proche de celui d’un ordinateur portable,

(99,9 €), conçu pour offrir un confort de frappe proche de celui d’un ordinateur portable, Étui Redmi Pad 2 Pro (39,9 €), qui sert aussi de support et intègre un emplacement pour le stylet.

Un bundle intéressant est proposé : Redmi Pad 2 Pro 6+128 Go + clavier à 399 €, soit une économie de 50 € par rapport à l’achat séparé.

Prix et disponibilité

La Redmi Pad 2 Pro standard est proposée en deux versions, avec un modèle 6 Go + 128 Go vendu à 349 euros et une configuration plus généreuse en 8 Go + 256 Go affichée à 399 euros. La Redmi Pad 2 Pro Verre Mat, disponible en finition grise, se décline uniquement en version 8 Go + 256 Go au prix de 429,90 euros. Enfin, la Redmi Pad 2 Pro 5G, également proposée en gris, est commercialisée dans sa configuration 6 Go + 128 Go à 399 euros.