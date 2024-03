06 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, une nouvelle tablette qui joue dans la cour des grands

Xiaomi a dévoilé une nouvelle tablette, la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, qui vise à rivaliser avec l'iPad Pro 12.9. Elle est dotée d'un écran 3K de 12,4 pouces à 144 Hz avec un rapport d'aspect 3:2. Ses capacités d'affichage de l'appareil sont également renforcées par une résolution de 3048 par 2032 et un nombre de 294 pixels par pouce.

La tablette fonctionne grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 2, doté de 12 Go de RAM au maximum et d'un espace de stockage de 256 Go. Cette tablette de 590 grammes, est équipée d'une batterie robuste de 10000mAh, complétée par un système HyperCharge rapide de 120W. Pour le son, quatre haut-parleurs et la technologie Dolby Atmos sont présents.

Associée à Xiaomi HyperOS, le Xiaomi Pad 6S Pro introduit trois nouvelles fonctions : Home Screen+, la collaboration entre appareils et le Xiaomi Smart Hub, qui élèvent l'interconnectivité à de nouveaux niveaux. Home Screen+ permet d'interagir avec leurs smartphones directement à partir de l'interface de la tablette - répondre à des messages ou à des appels - sans interagir directement avec son smartphone.

L'appareil photo embarque un double capteur de 50 mégapixels et 2 mégapixels. La fonction photo de l'application Cross-device Notes exploite les capacités de l'appareil photo du smartphone pour capturer et intégrer des images directement dans le contenu des notes sur la tablette.

Nouvelles fonctionnalités pour une meilleure interconnectivité

Avec la fonctionnalité Tap to Share compatible NFC, le Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 simplifie le partage de fichiers. Pour les créateurs de contenu, le mode Réalisateur de l'application Caméra peut transformer la tablette en un outil de surveillance professionnel relié à son smartphone.

Le Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 est complété par le stylet polyvalent Xiaomi Focus Pen et le clavier Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad pour la transformer en une station de travail portable. Pour la première fois, le clavier Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad intègre un pavé tactile.

Le nouveau stylet Xiaomi Focus Pen est doté de 8192 niveaux de sensibilité à la pression et d'une fréquence d'échantillonnage de 240 Hz. Sa réactivité est améliorée par une faible latence de seulement 5 ms, un progrès notable par rapport à la génération précédente. Le stylet Xiaomi Focus Pen est également équipé d'un bouton Spotlight multifonctionnel.

Prix et disponibilité

La Xiaomi Pad 6S Pro est disponible en gris anthracite. Elle sera commercialisée en version 12 Go + 256 Go pour 699 euros à partir du 6 avril. Il faut rajouter 100 € pour la coque-clavier, et 99 € pour avoir le stylet.