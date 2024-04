17 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

Xiaomi Pad 6S Pro : une nouvelle tablette haut de gamme avec un écran de 12.4 pouces

Xiaomi élargit sa gamme de tablettes avec la Pad 6s Pro, son premier modèle fonctionnant sous Hyper OS. Cette tablette grand format offre une alternative plus haut de gamme à la Pad 6.

Elle est dotée d'un écran 3K de 12,4 pouces. Sa résolution 3K (3048 x 2032 pixels) et son taux de rafraîchissement de 144 Hz à 144 Hz. L'autonomie n'est pas en reste grâce à la batterie robuste de 10 000 mAh. Et grâce à la technologie HyperCharge 120W. Côté performances, la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 est équipée de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 4nm.

Mais ce qui distingue vraiment la Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, ce sont ses nouvelles fonctionnalités comme Home Screen+ qui donne la possibilité de personnaliser l'écran d'accueil. De plus, la collaboration entre appareils facilite le travail multi-tâches et le Xiaomi Smart Hub centralise tous les appareils connectés. Home Screen+ permet aussi d'interagir avec les smartphones directement à partir de l'interface de la tablette comme répondre à des messages ou à des appels sans interagir directement avec son smartphone.

La fonction photo de l'application Cross-device Notes quant à elle, exploite les capacités de l'appareil photo du smartphone pour capturer et intégrer des images directement dans le contenu des notes sur la tablette, facilitant ainsi la création de documents. Le nouveau centre de contrôle des appareils, Xiaomi Smart Hub, connecte jusqu'à sept appareils simultanément, y compris divers produits Xiaomi AIoT.

Avec la fonctionnalité Tap to Share compatible NFC, le Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 simplifie le partage de fichiers en un simple effleurement. Pour les créateurs de contenu, le mode Réalisateur de l'application Caméra transforme la tablette en un moniteur de retour caméra professionnel relié à son smartphone, pour capturer des moments en toute simplicité.3

Le Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 est complété par le stylet polyvalent Xiaomi Focus Pen et le clavier Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad. Pour la première fois, le clavier Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad intègre un pavé tactile, permettant de faciliter l'utilisateur à sélectionner des fichiers et de gérer des tâches d'édition vidéo complexes. Le nouveau stylet Xiaomi Focus Pen est doté de 8192 niveaux de sensibilité à la pression et d'une fréquence d'échantillonnage de 240 Hz e. Sa réactivité est encore améliorée par une latence ultra-faible de seulement 5 ms, un progrès notable par rapport à la génération précédente.

Le Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 est disponible en Graphite Gray est au prix de 699 €.