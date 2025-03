06 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi Pad 7 et 7 Pro : deux nouvelles tablettes haut de gamme qui visent l'excellence

Lors du Mobile World Congress 2025, Xiaomi a une nouvelle fois marqué les esprits en dévoilant ses nouvelles tablettes : les Pad 7 et Pad 7 Pro. Avec un écran mat anti-reflet, des performances boostées par des processeurs de dernière génération et une intégration poussée de l’intelligence artificielle, ces modèles comptent bien rivaliser avec les plus grands du marché.

Xiaomi Pad 7

La Xiaomi Pad 7 est équipée d’un écran LCD de 11 pouces avec une résolution 2.5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offrant une expérience visuelle fluide et immersive. Son design fin et léger facilite son transport, en faisant un excellent compagnon pour le travail et le divertissement. L’écran bénéficie également d’une compatibilité HDR10 et Dolby Vision, assurant un rendu des couleurs plus précis et un meilleur contraste.

Performances et autonomie

Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 8 Gen 2, qucLa tablette est disponible avec 8 Go ou 12 Go de RAM et un stockage allant jusqu’à 512 Go. La batterie de 8 600 mAh assure une autonomie prolongée, avec une charge rapide de 67 W permettant de recharger rapidement l’appareil.

Appareil Photo

Côté photographie, la Xiaomi Pad 7 dispose d’un capteur principal de 13 MP à l’arrière, équipé d’une ouverture f/2.0 et d’un autofocus PDAF, offrant des clichés détaillés et une bonne gestion de la lumière. Il permet également l’enregistrement de vidéos en 4K à 30 fps. Pour les appels vidéo et les selfies, un capteur frontal de 8 MP avec un champ de vision de 105° est intégré, assurant une bonne qualité d’image lors des visioconférences.

La tablette tourne sous HyperOS, basé sur Android, optimisé pour une utilisation fluide et efficace. Elle est compatible avec le stylet Xiaomi et le clavier magnétique, facilitant la prise de notes et la productivité. L’interface a été améliorée pour une meilleure gestion du multitâche, avec la prise en charge du mode fenêtré et de la connectivité inter-appareils Xiaomi.

Prix et disponibilité

En France, la Xiaomi Pad 7 (Bleu, Gris et Vert) est proposée en 2 configurations avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 431 €. La version 8 Go /256 Go est à 481 €. Ces prix incluent une offre promotionnelle avec un clavier AZERTY offert, d'une valeur de 129 €.

Xiaomi Pad 7 Pro

Pour ceux qui recherchent encore plus de puissance et de fonctionnalités, Xiaomi propose la Pad 7 Pro, une version boostée qui vise à rivaliser avec les meilleures tablettes du marché.

Écran et design

La Xiaomi Pad 7 Pro se distingue par son écran LCD de 12,4 pouces avec une résolution 3K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une qualité d’image supérieure et une réactivité accrue. Son design premium en aluminium ajoute une touche d’élégance et de robustesse. L’écran est également compatible HDR10+ et Dolby Vision, offrant une meilleure restitution des couleurs et une expérience plus immersive pour le visionnage de contenu multimédia.

Elle embarque une batterie de 10 000 mAh avec une charge rapide de 120 W, assurant une recharge complète en 35 minutes. Avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, la Pad 7 Pro est conçue pour gérer les tâches les plus lourdes sans ralentissement.

Appareil photo

Le volet photo est également amélioré sur cette version Pro. La Xiaomi Pad 7 Pro est équipée d’un double capteur arrière de 50 MP + 8 MP, permettant des photos plus nettes et une meilleure capture des détails, notamment en basse lumière grâce à l’intelligence artificielle et au mode nuit amélioré. Il prend en charge l’enregistrement vidéo en 4K à 60 fps. À l’avant, on retrouve une caméra de 16 MP avec un capteur grand-angle et des algorithmes de correction automatique, idéale pour des visioconférences en haute définition et des selfies de qualité.

Comme la version standard, la Pad 7 Pro fonctionne sous HyperOS et prend en charge le stylet Xiaomi ainsi qu’un clavier magnétique. Elle bénéficie aussi d’un système audio amélioré avec quatre haut-parleurs stéréo signés Harman Kardon, offrant une expérience sonore immersive avec un support Dolby Atmos. La tablette intègre également une connectivité avancée avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3, garantissant des transferts de données ultra-rapides et une connexion stable.

Prix et Disponibilité

Le Xiaomi Pad 7 Pro disponible en Bleu, Gris et Vert, vise un segment plus premium et sera proposé à un prix plus élevé. La Xiaomi Pad 7 Pro est proposée en version 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage à 531 €. Le modèle 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage est à 631 €.

Les deux configurations incluent le clavier Focus (d'une valeur de 199 €) et le stylet Focus (d'une valeur de 99 €) offerts. Une version avec écran mat, exclusive au site Mi.com, est également disponible au prix de 651 €.