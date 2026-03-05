05 mars 2026 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro : des tablettes 3,2K ultra-fines qui visent clairement le PC portable

Présentées à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, les nouvelles Xiaomi Pad 8 et Xiaomi Pad 8 Pro incarnent l’ambition renouvelée du constructeur chinois sur le marché des tablettes premium. Avec seulement 5,75 mm d’épaisseur, un écran 3,2K 144 Hz et des puces Snapdragon de dernière génération, Xiaomi entend proposer des ardoises capables de rivaliser avec des références bien établies comme l’iPad Air d’Apple ou les Galaxy Tab S de Samsung, tout en conservant un positionnement tarifaire particulièrement agressif.

Derrière leur silhouette identique, les deux modèles adoptent toutefois des orientations distinctes. La Pad 8 Pro vise clairement les utilisateurs les plus exigeants, quand la Pad 8 se positionne comme une alternative plus accessible, sans renier l’essentiel.

Xiaomi Pad 8 Pro : la puissance sans compromis dans un châssis ultra-fin

C’est elle qui capte immédiatement l’attention. La Xiaomi Pad 8 Pro concentre le meilleur du savoir-faire technologique de la marque dans un format remarquablement compact. Avec ses 5,75 mm d’épaisseur et ses 485 grammes, elle figure parmi les tablettes les plus fines de sa catégorie. Son châssis en aluminium renferme pourtant une batterie de 9 200 mAh, compatible avec la charge rapide HyperCharge 67 W, de quoi assurer de longues sessions de travail ou de divertissement.

Une plateforme taillée pour la performance

Sous le capot, la Pad 8 Pro embarque le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, gravé en 3 nm. Cette puce haut de gamme promet un bond spectaculaire des performances par rapport à la génération précédente : Xiaomi annonce +81 % côté CPU et +103 % pour le GPU. De quoi envisager sereinement le multitâche intensif, la retouche photo avancée, le montage vidéo léger ou encore le jeu 3D exigeant.

Le stockage grimpe jusqu’à 512 Go en UFS 4.0, garantissant des débits élevés pour les transferts de fichiers volumineux et le lancement rapide des applications. La tablette est proposée en configurations 8 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go.

Un écran 3,2K pensé pour la lecture et la création

La Pad 8 Pro partage avec sa sœur un écran IPS LCD de 11,2 pouces au format 3:2, affichant une définition de 3200 x 2136 pixels. Le taux de rafraîchissement adaptatif atteint 144 Hz, tandis que la luminosité culmine à 800 nits. Ce ratio, plus proche des standards bureautiques que du 16:9 traditionnel, favorise la lecture de documents, la navigation web et le travail sur tableur.

Une version spécifique, baptisée Matte Glass, pousse l’expérience plus loin. Dotée d’un écran nano-texturé avec traitement antireflet, elle promet une réduction des reflets de 44 % par rapport à la génération précédente. Cette déclinaison, disponible uniquement en gris en configuration 12 Go + 512 Go cible clairement les utilisateurs adeptes de la prise de notes manuscrites ou du dessin au stylet.

Photo et visioconférence en nette progression

Si la photographie reste secondaire sur tablette, Xiaomi soigne l’équipement de sa version Pro. À l’arrière, un capteur de 50 Mpx permet de capturer des documents ou des images détaillées. À l’avant, un module 32 Mpx assure des visioconférences de haute qualité, un atout non négligeable dans un contexte professionnel.

Côté tarifs, la Pad 8 Pro se décline en plusieurs configurations pour s’adapter aux besoins des utilisateurs. Le modèle 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage est proposé au prix conseillé de 649 euros, tandis que la version plus haut de gamme 12 Go + 512 Go est affichée à 749 euros.

Pour ceux qui souhaitent une expérience encore plus premium, Xiaomi propose également une version Matte Glass uniquement en gris, dotée d’un écran à nano-texture antireflet, au prix de 769 euros.

Xiaomi Pad 8 : l’équilibre entre performance et accessibilité

Face à cette vitrine technologique, la Xiaomi Pad 8 adopte une approche plus mesurée, tout en conservant la même base matérielle.

Elle reprend à l’identique le design ultra-fin, le poids contenu, l’écran 3,2K 144 Hz et la batterie de 9 200 mAh. L’expérience visuelle et l’endurance restent donc strictement comparables à celles de la version Pro.

Une puce performante et polyvalente

La différence majeure se situe au niveau du processeur. La Pad 8 intègre le Snapdragon 8s Gen 4, également signé Qualcomm. Moins élitiste que le 8 Elite, il n’en demeure pas moins solide, avec des gains annoncés de 32 % pour le CPU et 67 % pour le GPU par rapport à la génération précédente.

Cette configuration se destine à un usage polyvalent : navigation, streaming, bureautique avancée et même jeu 3D occasionnel. La charge rapide est ici limitée à 45 W, un compromis cohérent avec son positionnement.

Un équipement photo plus sobre

La Pad 8 fait l’impasse sur les capteurs hautement définis. Elle embarque un module arrière de 13 Mpx et une caméra frontale de 8 Mpx, suffisants pour des appels vidéo ou des numérisations ponctuelles de documents.

Sur le plan tarifaire, Xiaomi frappe fort en proposant la Pad 8 dans deux configurations attractives. La version 8 Go + 128 Go est affichée à 499 euros, avec une remise immédiate de 70 euros jusqu’au 31 mars, ce qui la place à 429 euros pendant la période de lancement. La déclinaison 8 Go + 256 Go, plus confortable en stockage, est proposée à 549 euros.

Pour ceux qui souhaitent transformer leur tablette en véritable poste de travail mobile, un pack regroupant la Pad 8, un clavier, une souris et un stylet est commercialisé au prix de 599 euros, avec une remise immédiate de 100 euros jusqu’au 31 mars, soit 499 euros pour l’ensemble.

HyperOS 3 et HyperAI : la tablette comme alternative crédible au PC

Au-delà du matériel, Xiaomi insiste sur l’évolution logicielle. Les deux modèles tournent sous HyperOS 3, basé sur Android 16, avec intégration native de Xiaomi HyperAI.

L’interface a été repensée pour rapprocher l’expérience de celle d’un ordinateur portable. Le mode Workstation permet d’épingler davantage d’applications dans un dock permanent. Le multitâche évolue avec un écran partagé en format 5:5 vertical ou 1:9 horizontal, offrant une gestion plus souple des fenêtres.

Le navigateur web adopte des comportements dignes d’un environnement desktop : gestion du clic droit, aperçu au survol de la souris et barre d’outils enrichie. L’intégration de WPS Office en version PC autorise la création et l’édition de documents Word, Excel, PowerPoint et PDF dans des conditions proches d’un ordinateur traditionnel.

L’écosystème Xiaomi assure par ailleurs une continuité fluide entre smartphone et tablette, facilitant le transfert de fichiers et la reprise d’activités en cours.

Accessoires : un écosystème complet pour la productivité

Pour accompagner cette montée en gamme, Xiaomi lance le Focus Pen Pro, un stylet de 17,5 grammes sensible à la pression, facturé 99 euros. Il prend en charge les gestes intuitifs, comme le double tapotement ou le pincement, pour interagir rapidement avec les contenus.

Deux claviers sont proposés : le Focus Keyboard (199 euros) et un modèle plus classique à 129 euros. Une housse de protection est également disponible à 49 euros. Un pack Xiaomi Pad 8 incluant clavier, souris et stylet est commercialisé à 599 euros, avec une remise immédiate supplémentaire jusqu’au 31 mars, ramenant l’ensemble à 499 euros.

Une offensive tarifaire assumée

Dans un segment où les tarifs flirtent facilement avec les 800 euros, Xiaomi positionne sa gamme de manière offensive. Avec un ticket d’entrée à 499 euros pour la Pad 8 et 649 euros pour la Pad 8 Pro, la marque entend séduire aussi bien les étudiants que les professionnels en quête d’un outil mobile performant.

En misant sur une finesse record, des composants haut de gamme et une expérience logicielle pensée pour la productivité, Xiaomi confirme sa volonté de faire de la tablette un véritable poste de travail portable, capable de remplacer ponctuellement un ordinateur portable sans sacrifier le confort multimédia.