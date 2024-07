20 juillet 2024 à 03h59 par La rédaction

Xiaomi place la barre plus haut avec le lancement du Mix Fold 4

Xiaomi a officiellement lancé le Mix Fold 4 en Chine, son nouveau smartphone pliable qui se distingue par sa finesse, son zoom périscopique x5 et ses spécifications haut de gamme.

Avec un poids de 226 grammes et une finesse de 9,47 mm plié, le Xiaomi Mix Fold 4 s'avère être un smartphone pliable remarquablement léger et compact. Ce nouveau modèle marque une avancée considérable dans le domaine des smartphones pliables, en brisant le stéréotype selon lequel ces appareils sont lourds et peu pratiques.

Grâce à une nouvelle génération de charnières exclusives, Xiaomi a réussi à réduire considérablement le poids du MIX Fold 4, tout en améliorant sa compacité. Cette prouesse technique permet de profiter d'un appareil pliable à la fois performant et pratique, sans compromis sur la portabilité.

Pour la première fois, le Xiaomi MIX Fold 4 adopte un "design entièrement en carbone". La plaque flottante de la charnière, la plaque de support de l'écran et la plaque centrale du compartiment de la batterie sont toutes moulées avec précision en fibre de carbone T800H afin d'améliorer la solidité et la durabilité de l'ensemble tout en réduisant le poids de l'appareil.

Une batterie puissante et durable

Une avancée majeure a été réalisée dans le domaine des batteries : des batteries 3D et un processus d'empilage 3D ont été mis en œuvre pour optimiser l'espace disponible dans le circuit imprimé COP. Cette technologie permet d'augmenter considérablement la capacité de la batterie, passant de 260mAh à 5100mAh.

La batterie haute capacité de 5 100 mAh est dotée d'une technologie d'anode silicium-carbone de nouvelle génération, qui améliore la densité énergétique. Le système de gestion de la batterie Xiaomi Surge contrôle les processus de charge et de décharge, prolongeant ainsi efficacement la durée de vie de la batterie, tandis que la charge filaire de 67 W et la charge sans fil de 50 W permettent d'équilibrer la charge rapide et la durée de la batterie.

En complément, le matériau lumineux E7 de nouvelle génération et la technologie Pol-less Plus permettent une faible consommation d'énergie de l'écran.

L'appareil utilise également une technologie avancée de chambre à vapeur pour dissiper rapidement la chaleur, ensuite répartie uniformément à travers plusieurs couches de graphite qui empêche son accumulation pour des performances durables.

Deux écrans

Le Xiaomi MIX Fold 4 est donc équipé de deux écrans. L'écran intérieur est doté d'un panneau Samsung E7 LTPO de 7,98 pouces avec une résolution de 2488x2244, prenant en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 1-120Hz et le HDR10+ pour des effets visuels inégalés.

L'écran extérieur est un panneau C8+ de 6,56 pouces avec une résolution de 2520 x 1080 pixels, qui prend également en charge un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et un affichage de la gamme de couleurs P3. L'écran interne utilise la technologie avancée Pol-less Plus, qui réduit considérablement la consommation d'énergie tout en améliorant la luminosité et la performance des couleurs, garantissant ainsi la meilleure expérience visuelle possible.

Les deux écrans du Xiaomi MIX Fold 4 prennent en charge la technologie Dolby Vision qui améliore la luminosité et le contraste en apportant plus de couches de couleurs et de détails, rendant chaque image vivante. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de graphismes de haute qualité, qu'il soit question de regarder des films ou de passer des appels vidéo.

Système d'appareil photo quadruple avec objectif optique Leica

Le Xiaomi MIX Fold 4 est doté d'un système de quadruple caméra optique Leica couvrant toutes les longueurs focales. Bien que l'appareil soit plus fin et plus léger, ses capacités en traitement de l'image ont été considérablement améliorées.

L'appareil photo principal utilise un nouveau capteur Light Fusion 800 de 50MP à plage dynamique,et la technologie Dual Native ISO Fusion Max. Cette technologie permet une reproduction plus précise des couleurs et une meilleure conservation des détails dans les scènes très contrastées.

L'objectif ultra grand-angle de 12MP offre un champ de vision de 120°, tandis que le téléobjectif Leica de 50MP produit des effets de portrait et des capacités de macrophotographie. Le téléobjectif Leica de 115 mm, doté d'une structure périscopique, permet également de réaliser des prises de vue rapprochées.

Une performance optimisée avec l'IA

Le Xiaomi AISP qui est le système de traitement d'image dopé à l'IA pour des photos, est alimenté par la puissance de traitement du Snapdragon 8 Gen 3 jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Et grâce au Xiaomi HyperOS AI, les vitesses de traitement de l'IA peuvent aller jusqu'à 60 TOPS pour prendre en charge des scénarios d'imagerie plus complexes.

Xiaomi HyperOS, son système d'exploitation a été entièrement optimisé pour les grands écrans et il est doté d'une multitude de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Des innovations telles que l'assistant de réunion IA, les capacités multimodales et l'intégration de l'IA dans les applications ont pour but d'améliorer le confort d'utilisation du smartphone.

La fibre composite de Xiaomi a été utlisée pour renforcer la salodité du Xiaomi MIX Fold 4. Le cadre intermédiaire utilise pour sa part un alliage d'aluminium 6M42, ce qui augmente nettement la résistance ; l'écran extérieur est équipé du Xiaomi Shield Glass, et l'écran intérieur utilise le verre flexible ultrafin UTG, fournissant une meilleure protection des deux écrans.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi MIX Fold 4 est disponible en Chine en Blanc, Noir, Bleu, et Xiaomi fibre avec différentes versions au niveau de la mémoire :

- 12GB + 256GB au prix de 8999 yuans (1132 €)

- 12GB + 512GB au prix de 9999 yuans (1259 €)

- 16GB + 1TB au prix de 10999 yuans (1386 €)