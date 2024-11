07 novembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi Poco C75 : une nouvelle référence dans le segment du rapport qualité-prix

Le marché du smartphone offre une multitude de choix, à tous les prix. Si les modèles haut de gamme séduisent par leurs innovations, les appareils d'entrée et de milieu de gamme, comme ceux proposés par Poco, offrent un excellent rapport qualité-prix.

Poco vient d'élargir sa gamme d'entrée de gamme avec le C75. Ce successeur du C65 mise surtout sur un rapport qualité-prix attractif, sans pour autant révolutionner le marché.

Le POCO C75 est doté d'un grand écran de 6,88 pouces pour une définition de 1640 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Ce modèle est équipé d'un écran certifié TÜV Rheinland, réduisant ainsi l'émission de lumière bleue nocive et éliminant tout phénomène de scintillement. Il dispose de fonctions supplémentaires telles que le mode sombre et le mode lecture.

Sous Android 14 avec HyperOS, le POCO C75 est cadencé par un processeur octa-core associé à une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go.

Il est équipé d'un système de double caméra AI de 50MP associé à une optique grand-angle (f/1,8) et d'un capteur auxiliaire à l'arrière. La caméra frontale (f/2.0) de 13MP possède un mode nuit et à un anneau de lumière douce qui simule l'éclairage naturel pour les selfies. En outre, le POCO C75 comprend une gamme de filtres créatifs grâce à sa fonction Film Caméra, permettant aux utilisateurs d'ajouter facilement des touches personnalisées à leurs photos et vidéos.

Sa batterie a une capacité de 5160 mAh. Elle est compatible avec la charge rapide de 18W. Le POCO C75 embarque un capteur d'empreintes digitales latéral ainsi qu'une prise casque 3,5 mm.

Néanmoins, compte tenu de son positionnement tarifaire, ce modèle ne propose pas la connectivité 5G, se limitant à la technologie 4G.

Prix et disponibilité

Le POCO C75 est disponible en plusieurs versions : 6GB+128GB et 8GB+256GB aux prix repectifs de 151,90€ et 171,90€.