30 novembre 2020 à 06h00 par Philippe

Xiaomi Poco M3 : un mobile d'entrée de gamme avec une batterie de 6000 mAh

Xiaomi vient de dévoiler le Poco M3 avec une configuration triple caméra de 48MP et une batterie puissante de 6 000 mAh à un prix très agressif à moins de 160 €.

En plus de sa durabilité, le POCO M3 offre une vitesse de charge plus rapide et plus pratique grâce au mode d'économie de batterie ultra de MIUI et sa charge rapide de 18 W. Le téléphone est livré avec un chargeur intégré de 22,5 W et prend en charge la charge filaire inversée.

Ce smartphone dispose d'un écran FHD+ Dot Drop de 6,53 pouces de 2340x1080 pixels avec un rapport de contraste de 1 500: 1 et un rapport de format de 19,5:9. Son écran avant est un Corning Gorilla Glass 3, et sa coque arrière texturée anti-empreintes digitales améliore sa prise en main. Le POCO M3 est équipé d'un capteur d'empreintes digitales sur le côté.

Le POCO M3 est certifié TÜV Rheinland Low Blue Light, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent regarder du contenu avec une fatigue oculaire minimale. Il profite également d'un système à deux haut-parleurs avec anti-poussière

Le POCO M3 dispose d'un triple appareil photo de 48MP soutenu par un appareil photo macro de 2MP et un capteur de profondeur 2MP. La caméra avant est de 8MP. Parmi ses nouvelles fonctionnalités logiciels, le "cadre vidéo" donne aux photos une touche cinématographique, tandis que le "Time-lapse" exploite diverses valeurs de vitesse lors de la prise de photo. Le mode nuit améliore quant à lui, les photos prises dans des environnements sombres en augmentant le contraste des couleurs, tandis que la mise au point couleur peut faire ressortir des tons spécifiques.

Il est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662 et d'un GPU Qualcomm Adreno 610. Le Game Booster MIUI permet d'ailleurs de suivre l'utilisation du CPU et du GPU en temps réel. De plus, il est possible de projeter l'écran du téléphone sur un moniteur externe. Son lecteur d'empreintes digitales est latéral.

Le téléphone est disponible en Bleu Glacier, Jaune POCO et Noir Intense. Son prix est de 159,90 € pour le modèle 4Go + 64Go et 179,90 € pour la version 4Go+ 128Go.