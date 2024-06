14 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Xiaomi POCO M6 : un smartphone performant à prix abordable

Avec le Poco M6, Xiaomi mise sur l'accessibilité et la performance. Doté d'un appareil photo de 108 Mpx, d'un écran FHD+, d'une grande autonomie de batterie et d'une capacité de charge rapide, le nouveau smartphone POCO M6 offre des fonctionnalités exceptionnelles à un prix incroyablement bas à moins de 150 €.

Avec son capteur Samsung de 108 mégapixels et son grand capteur de 1/1,67 pouce, le POCO M6 capture des photos d'une grande netteté, même dans les conditions de luminosité faibles. Son zoom 3x intégré permet en outre de rapprocher d'un sujet sans sacrifier la qualité d'image, tandis que la technologie de binning de pixels 9 en 1 garantit des photos nettes dans les environnements sombres.

Avec son capteur frontal de 13MP, le POCO M6 capture des selfies lumineux. L'anneau de lumière douce intégré au POCO M6 illumine les visages même dans des conditions de faible luminosité. Le POCO M6 propose une gamme de filtres divertissants et uniques. Parmi eux, les filtres vintage filmCamera pour créer des photos de style classique, ainsi que filmFrame, qui offre une sélection de cadres pouvant être ajoutés à chaque prise de vue.

Un écran immersif pour améliorer l'expérience visuelle

Cet appareil dispose d'un grand écran LCD FHD+ de 6,79 pouces, avec une résolution de 2460 x 1080 pixels. Sa luminosité maximale de 550 nits assure une visibilité optimale même en plein soleil, tandis que son rapport de contraste de 1500:1 garantit des noirs profonds et des blancs éclatants. Le POCO M6 offre une expérience de jeu plus fluide grâce à son écran AdaptiveSync intelligent qui ajuste automatiquement le taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Cette technologie réduit aussi le taux de rafraîchissement de l'écran lors de l'utilisation quotidienne pour préserver la batterie. Un taux d'échantillonnage tactile rapide de 180 Hz permet aux utilisateurs de prendre l'avantage dans les jeux de rapidité, en offrant une meilleure réactivité et une expérience fluide.

Des performances puissantes

La technologie Wet Touch offre une reconnaissance tactile améliorée et des capacités de contrôle qui empêchent les déclenchements accidentels dus aux gouttes de pluie, tandis que le verre Corning Gorilla Glass garantit une durée de vie prolongée de l'appareil et une protection contre l'usure quotidienne. Pour ce qui est de la protection des yeux, le POCO M6 est doté d'un système de gradation rapide en courant continu qui réduit la fatigue oculaire. Ce smarphone répond aux normes TÜV Rheinland en matière de réduction de la lumière bleue, d'absence de scintillement et de respect du rythme circadien.

Il est propulsé par le chipset MediaTek Helio G91 Ultra qui comprend un processeur octa-core avec deux cœurs Cortex-A75 et six cœurs Cortex A55 à faible consommation d'énergie. Son processeur graphique Arm Mali-G52 MC2 améliore quant à lui l'expérience de jeu.

Le POCO M6 est doté d'un dos en verre au design épuré semblable à celui d'un flagship. Le POCO M6 est fin avec seulement 8,3 mm d'épaisseur. Le POCO M6 est certifié IP53, offrant une meilleure résistance à la pluie et aux déversements accidentels.

Le POCO M6 est doté d'une batterie haute capacité de 5 030 mAh avec une charge rapide de 33W. Elle peut atteindre une charge complète en 70 minutes. Le POCO M6 intègre également une prise jack de 3,5 mm pour une connectivité audio simple Il dispose également d'un lecteur d'empreintes digitales latéral et des notifications flash pour les appels entrants et les alarmes afin d'être toujours connecté et informé.

Prix et disponibilité

Le POCO M6 est disponible sur Mi.com et Amazon en deux couleurs violet et argent. La version 6GB+128GB est à 149,90 €. Quant à la version 8GB+256GB, elle est au prix de 169,90 €.